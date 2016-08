Clintons «Schweizer Militärmesser»

So richtig in Erscheinung trat Huma Abedin erstmals im April auf einem grobkörnigen Foto aus einem Überwachungsvideo. Es zeigte die grossgewachsene, dunkelhaarige Frau im April an der Theke eines Chipotle-Restaurants in Ohio, direkt neben einer kleineren, mit einer dunklen Sonnenbrille bewehrten Frau: Hillary Clinton.

Sensationell an der Aufnahme war, dass mitten im Vorwahlkampf niemand in der Imbissbude die demokratische Präsidentschaftskandidatin erkannt hatte. Bemerkenswert war aber auch, dass sie sich selbst beim Bestellen ihrer Burrito Bowl auf Abedin abstützte, ihre am längsten dienende Mitarbeiterin. Seit zwanzig Jahren weicht die persönliche Assistentin nicht von Clintons Seite. Ohne Huma wäre Hillary wohl verloren.

Das 41-jährige Mädchen für alles ist die Vizevorsitzende von Clintons Wahlkampagne. Abedin zahlt nicht nur Hillarys Fast Food, sie führt ihren Kalender, empfängt ihre Telefonanrufe, plant ihre Anlässe, liest ihre Reden. Vielleicht am wichtigsten: Sie ist so diskret wie ihre Herrin, der sie 1996 als Praktikantin im Weissen Haus verfiel.

Der Kampagnenvorsitzende John Podesta pries gegenüber «Vogue» Abedins «Gelassenheit, ihre Unbeirrbarkeit, ihre Fähigkeit, Probleme zu lösen». Der frühere Bürgermeister von San Francisco, Gavin Newsom, bezeichnete die Alleskönnerin als «politisches Schweizer Militärmesser».

Kronprinz Salman bin Hamad al-Khalifa erhält einen Termin

Eine ihrer Funktionen macht derzeit Schlagzeilen. Zu Clintons Zeit als Aussenministerin war Abedin die Anlaufstelle, wenn jemand Amerikas Top-Diplomatin treffen wollte. Und wie vergangene Woche veröffentlichte Dokumente zeigen, erkauften sich viele Bittsteller den Zugang zur Secretary of State mit vorgängigen Geldspenden an die Clinton-Stiftung. Huma Abedin ist die Schlüsselfigur bei einem Korruptionsverdacht, der Hillary gut zwei Monate vor dem Wahltermin immer schwerer belastet.

Von 154 Privatleuten, die bei Aussenministerin Clinton Termine erhielten, waren nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AP mindestens 85 Gönner ihrer Familienstiftung. Zusammen spendeten sie der Clinton-Kasse 156 Millionen Dollar. Auch falls das nicht illegal war, «sieht es einfach übel aus, wirklich übel», schreibt die «Washington Post».

Das Schema «Pay for Play» – Zahlen fürs Mitspielen – verraten auch 725 E-Mails vom Konto Abedins, die «Judicial Watch» publik machte. Ein Beispiel: Kronprinz Salman bin Hamad al-Khalifa von Bahrain bat im Juni 2009 um ein kurzfristiges Treffen mit Clinton. Weil eine Anfrage beim Aussenministerium nichts fruchtete, ging der Prinz zur Clinton-Stiftung, der seine Regierung einst über 50'000 Dollar gespendet hatte.

Stiftungsleiter Doug Band machte sich bei Abedin für «unseren guten Freund» Khalifa stark. Zwei Tage später stand der Termin. Abedin habe als «Verbindungskanal zwischen der Clinton-Stiftung und Hillary Clinton» gedient, schreibt «Judicial Watch».

Hillary Clinton könnte mit Huma Abedin zufriedener nicht sein.



Nicht nur der konservativen Organisation, auch dem Republikaner Donald Trump ist die Macht der Assistentin suspekt. «Sie weiss mehr über Hillary als Hillary selbst», sagte Trump am Montag. «Und dann ist sie noch mit dem schleimigen Perversling Anthony Weiner verheiratet, der keine Kontrolle über sich hat.»

Die Ehe mit dem New Yorker Politiker ist eine der Merkwürdigkeiten in Abedins Biografie. Der drahtige, heute 51-jährige jüdische Politiker umwarb die Muslimin mehrere Jahre lang, bis sie 2010 einlenkte und ihn heiratete. Doch schon ein Jahr später fand das Sexting-Foto seiner prallen Unterhose den Weg auf die Titelblätter von Zeitungen.

Weiner musste zurücktreten, und seine politische Karriere war vorbei. Die gedemütigte Huma blieb dennoch bei ihm. Angeblich gab die Sorge um Sohn Jordan Zain den Ausschlag. Sicher trat Abedin in die Fussstapfen ihres Idols: Auch die kalkulierende Hillary blieb ihrem Politikergatten und Schürzenjäger Bill treu.

Schariakonforme Artikel gegen Frauenrechte

Die andere Besonderheit ist Humas Herkunft. Geboren wurde sie in Michigan als eines von vier Kindern eines indisch-pakistanischen Akademikerpaars. Als Huma zwei Jahre alt war, zog die Familie nach Saudiarabien, wo Mutter Saleha Abedin noch heute das «Journal of Muslim Minority Affairs» herausgibt. Am «Journal für muslimische Minderheitsangelegenheiten» ist interessant, dass als Vizechefredaktorin bis 2008 auch die in Washington zur Journalistin ausgebildete Huma Abedin aufgeführt war.

Bei der Durchsicht des Archivs wurden Clinton-Kritiker rasch fündig: Sie stiessen auf Artikel mit einer schariakonformen Schlagseite gegen Frauenrechte. Ein anderer Beitrag gab den USA eine Mitschuld an den 9/11-Terrorangriffen.

Ex-Staatsanwalt Andrew Mc-Carthy ging noch weiter und machte bei Huma Abedin Verbindungen zu Muslimbrüdern aus. Doch die Clinton-Kampagne wies die Vorwürfe sofort als politisch motiviert zurück. Abedin teile die feministische Haltung der Kandidatin, und an der Zeitschrift habe sie nie mitgewirkt, heisst es.

Hillary Clinton könnte mit Huma Abedin zufriedener nicht sein. «Ihre Grazie, ihr Intellekt und ihre Bescheidenheit sind unübertroffen», lässt sie mitteilen. Washington weiss: In der zweiten Clinton-Präsidentschaft hat Abedin alle Aussichten, Stabschefin zu werden. (SonntagsZeitung)