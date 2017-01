Ex-Botschafter in Berlin soll in US-Geheimdirektion

Der designierte US-Präsident Donald Trump will einen früheren Deutschland-Botschafter seines Landes zum künftigen Direktor der amerikanischen Geheimdienste machen.

Die Berufung von Dan Coats könnte noch in dieser Woche offiziell bekanntgegeben werden, erfuhr die Nachrichtenagentur AP am Donnerstag von einer mit der Personalentscheidung vertrauten Person.

Coats ist ein Konservativer, der insgesamt 16 Jahre lang für den US-Staat Indiana im Senat sass. Vergangenes Jahr hatte er seinen Abgang von der politischen Bühne verkündet und sich nicht noch einmal zur Wiederwahl gestellt. US-Botschafter in Berlin ist er in den Jahren 2001 bis 2005 gewesen. In diese Zeit fielen unter anderem die Terroranschläge vom 11. September 2001.

(kat/sda)