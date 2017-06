Gefährliches Vakuum in Washington

In Syrien wächst die Gefahr einer direkten militärischen Konfrontation zwischen den USA sowie den Assad-Verbündeten Russland und Iran: Der Abschuss einer im Iran hergestellten Drohne sowie eines syrischen SU-22-Kampfjets durch amerikanische Jagdflugzeuge zeugt davon ebenso wie mehrere Kampfhandlungen zwischen US-Sonderkräften und proiranischen Verbänden nahe der amerikanischen Basis in al-Tanf im Süden Syriens.

Zwar erklärte General Joseph Dunford, der Vorsitzende des US-Generalstabs, dass es sich dabei um «Selbstverteidigung» gehandelt habe. In Washington wird jedoch mit Sorge registriert, dass die Entscheidungen für die US-Kampfeinsätze in Syrien von Kommandeuren vor Ort gefällt wurden. Dafür verantwortlich ist ein strategisch-politisches Vakuum in Washington, wo ein interner Streit über die amerikanische Politik gegenüber dem Iran ausgebrochen ist.

Sicherheitsberater will Konfrontation vermeiden

Am vergangenen Freitag berichtete das Fachblatt «Foreign Policy» unter Berufung auf mehrere Quellen über Differenzen zwischen dem Generalstab und dem Pentagon sowie einflussreichen Mitarbeitern von Präsident Trumps Nationalem Sicherheitsrat (NSC). Der für Aufklärung und Geheimdienste zuständige NSC-Direktor Ezra Cohen-Watnick und NSC-Nahostberater Derek Harvey befürworteten eine harte Gangart gegenüber dem Iran, doch hätten sich die Militärs sowie Verteidigungsminister James Mattis quergestellt.

Auch Präsident Trumps Nationaler Sicherheitsberater H. R. McMaster will anscheinend eine Konfrontation mit Teheran vermeiden. Im März hatte McMaster kurz nach seinem Amtsantritt versucht, Cohen-Watnick aus dem NSC zu entfernen, war jedoch am Widerstand von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Präsidentenberater Steve Bannon gescheitert.

Der Streit über Syrien ist nicht die erste Konfrontation zwischen Cohen-Watnick und den Militärs: Nachdem der NSC-Mann eine erhebliche Verstärkung amerikanischer Truppen in Syrien sowie ein direktes Eingreifen Washingtons in den syrischen Konflikt verlangt hatte, griff Mattis ein und vereitelte den Plan. Entfalten konnte sich der Zwist zwischen Pentagon und NSC auch deshalb, weil derzeit die gesamte US-Politik gegenüber dem Iran, darunter auch die Zukunft des Atomdeals, überprüft wird.

Angst vor Vergeltungsmassnahmen

Während des Wahlkampfs hatte Kandidat Trump eine härtere Linie gegenüber Teheran verfochten und insbesondere das Atomabkommen attackiert. Bei seinem Besuch in Saudiarabien Anfang Mai hatte Präsident Trump dann klar Partei für die Saudis ergriffen, die mit Teheran um Macht und Einfluss in der Region wetteifern und sowohl in Syrien als auch im Jemen antiiranische Kräfte unterstützen.

Washingtoner Hardliner, darunter Cohen-Watnick, betrachten die iranische Präsenz in Syrien als hochgefährlich und glauben, Teheran strebe einen Landkorridor durch Syrien bis zum Libanon an. Das Pentagon sowie das für militärische Operationen im Nahen Osten zuständige Zentralkommando fürchten hingegen, eine Eskalation auf dem syrischen Schlachtfeld werde US-Verbände im Irak iranischen Vergeltungsmassnahmen aussetzen und die strategische Beziehung Washingtons mit der irakischen Regierung gefährden.

Bereits Anfang Juni hatte das Zentralkommando erklärt, US-Sonderkräfte und prowestliche Rebellen in Syrien strebten keine Auseinandersetzungen «mit syrischen Verbänden oder pro-regimetreuen Kräften» an. Im Falle von Angriffen würden sie sich jedoch verteidigen. (Tages-Anzeiger)