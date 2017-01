Mattis als neuer Pentagonchef vereidigt

Der pensionierte General James Mattis ist als neuer US-Verteidigungsminister vereidigt worden. Am Freitag nahm ihm Vizepräsident Mike Pence den Amtseid ab. Kurz darauf wandte sich Mattis in einer Stellungnahme an Militärangehörige. Seine Aktionen als Pentagonchef würden sicherstellen, dass «unser Militär heute und in Zukunft zum Kampf bereit» sei.

Gleichwohl erkenne er an, dass «keine Nation ohne Freunde sicher» sei. Vor diesem Hintergrund werde er mit dem US-Aussenministerium zusammenarbeiten, um die Allianzen der USA zu stärken. Dem Pentagon sei zudem daran gelegen, «jeden Dollar an Steuergeld, das für die Verteidigung ausgegeben wird, voll zu nutzen und so das Vertrauen des Kongresses und des amerikanischen Volkes zu erlangen.»

Nur eine Nein-Stimme

Am Abend hatte der Senat Mattis' Nominierung bestätigt und so den Weg für dessen Vereidigung freigemacht. Nur die demokratische Senatorin von New York, Kirsten Gillibrand, votierte mit Nein. Sie hatte sich von Anfang an gegen Mattis ausgesprochen und moniert, die Ernennung des pensionierten Generals untergrabe das Prinzip einer zivilen Kontrolle über das Militär.

Tatsächlich musste der Kongress erst per Gesetz den Weg für die Berufung Mattis' ebnen. Denn bisher galt, dass ein Ex-Militär erst frühestens sieben Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst Verteidigungsminister werden darf. Mattis hatte sich 2013 in den Ruhestand verabschiedet.

Nach seiner Vereidigung setzte Trump seine Unterschrift unter ein vergangene Woche verabschiedetes Gesetz, das die Ausnahmeregelung für Mattis bestätigte. Dieser folgt nun auf Ash Carter, der seit Februar 2015 unter Ex-Präsident Barack Obama Pentagonchef gewesen war. (chi/dapd)