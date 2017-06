Mueller ermittelt gegen Donald Trump persönlich

Der US-Sonderermittler Robert Mueller hat der «Washington Post» zufolge Ermittlungen gegen US-Präsidenten Donald Trump aufgenommen. Es würden Vorwürfe geprüft, Trump habe in der Russland-Affäre versucht, unzulässigen Einfluss auf die US-Justiz zu nehmen.

Dies berichtete die amerikanische Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen. Bisher hatten sich die Ermittlungen nur gegen Personen in Trumps Umfeld gerichtet. Der US-Präsident hatte selbst immer wieder hervorgehoben, dass gegen ihn persönlich nicht ermittelt werde.

Breaking: Special counsel is investigating Trump for possible obstruction of justice, officials say https://t.co/BTkq28nnWO