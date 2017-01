Nach Ford knüpft sich Trump nun Toyota vor

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat dem Autobauer Toyota mit Strafzöllen gedroht, sollte der Konzern seine Pläne für den Bau einer neuen Fabrik in Mexiko nicht aufgeben. «Baut die Anlage in den USA oder zahlt eine hohe Grenzsteuer», erklärte Trump.

Die Pläne von Toyota zum Bau einer Fertigungsanlage in Mexiko, wo Autos des Typs Corolla für den US-Markt hergestellt werden sollen, kommentierte Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit den Worten: «Auf keinen Fall!»

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.