Donald Trump hat sich für eine drastische nukleare Aufrüstung seines Landes ausgesprochen. Die amerikanische Atomwaffenkapazität müsse «massiv gestärkt und ausgebaut» werden, bis der Rest der Welt im Umgang mit Nuklearwaffen «zur Vernunft kommt», twitterte Trump am Donnerstag. Tags zuvor hatte er sich auf seinem Landsitz in Palm Beach mit ranghohen Vertretern von Pentagon und Auftagnehmern der Rüstungsindustrie getroffen.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes