Republikanerin gewinnt Nachwahl in Georgia

Bei der Nachwahl um ein Abgeordnetenmandat hat im US-Staat Georgia eine Republikanerin gewonnen. Karen Handel konnte das Rennen um den Kongresssitz am Dienstag gegen den Demokraten Jon Ossoff für sich entscheiden. Die 55-Jährige war zuvor für einige Jahre Staatssekretärin Georgias.

Die Wahl in dem Staat wurde in Washington mit Aufmerksamkeit verfolgt, da sie als Stimmungstest für die bisherige Arbeit der Regierung von US-Präsident Donald Trump gesehen wurde. Zuvor konnte auch der Republikaner Ralph Norman in South Carolina einen Sitz im Repräsentantenhaus gewinnen.

Congratulations to Karen Handel on her big win in Georgia 6th. Fantastic job, we are all very proud of you!