Steht Trump der republikanischen Abrissbirne im Weg?

Beide Seiten brachten ihre Stars, und ihre Präsenz verhiess die kommende Schlacht: Der designierte Vizepräsident Mike Pence besuchte am Mittwoch die Kongressrepublikaner, Präsident Obama die Kongressdemokraten – der eine, um die republikanische Demontage von Obamacare einzuläuten, der andere, um sein Vermächtnis gegen die republikanische Abrissbirne zu verteidigen.

Damit begann ein neues politisches Zeitalter in Washington: Zum vierten Mal in ihrer Geschichte sitzt die Republikanische Partei an allen Schalthebeln der Macht. Sie kontrolliert das Weisse Haus sowie beide Kammern des Kongresses, endlich winkt ihr eine Chance, konservative Träume zu verwirklichen: Weniger Staat, weniger Steuern, radikaler Abbau staatlicher Regulierung von Banken und Wirtschaft. Und natürlich das Ende von Obamacare.

Kaum dürfte sich Donald Trump dazu herablassen, lediglich zu unterschreiben, was die Kongressrepublikaner verabschieden.



Einfach aber wird die Verwirklichung der ehrgeizigen Pläne nicht: Nach dem Aufstand der Tea Party und acht Kampfjahren gegen Barack Obama ist die Partei wesentlich konservativer als sie es beispielsweise in der Ära George W. Bushs war. Während der zwei Amtszeiten Obamas agierte sie gegen den Staat und verteufelte ihn bei jeder Gelegenheit. Jetzt aber muss sie diesen Staat mitregieren. Sie muss Budgets erarbeiten und verabschieden und die Nebenwirkungen von Deregulierungen verantworten.

Und sie muss dies mit einem Präsidenten tun, der nicht sonderlich berechenbar ist. Kaum dürfte sich Donald Trump dazu herablassen, lediglich zu unterschreiben, was die Kongressrepublikaner unter Führung von Sprecher Paul Ryan und Mehrheitsführer Mitch McConnell verabschieden.

Vor allem, falls republikanische Heissporne im Repräsentantenhaus auf die Privatisierung der Staatsrente («Social Security») sowie der staatlichen medizinischen Versorgung amerikanischer Senioren («Medicare») drängten. Viele Trump-Wähler sind auf beides angewiesen und würden dem neuen Präsidenten nicht verzeihen, wenn er entgegen seiner Versprechen im Wahlkampf dem Sozialabbau zustimmte.

Obamacare wird eine harte Nuss

Dass Trump nicht beabsichtigt, den Kongressrepublikanern als nützlicher Idiot zu dienen, deutete er bereits in der ersten Woche des neuen Kongresses an: Nachdem die republikanische Fraktion am Montag überraschend das für Korruptionsfälle im Repräsentantenhaus zuständige Ethik-Büro per Stimmentscheid entmachtet hatte und sich daraufhin ein Sturm der Entrüstung im Land erhob, twitterte Trump am Dienstag missbilligend, der neue Kongress müsse seine Prioritäten besser ordnen. Nur Stunden später wurde der Entscheid aufgehoben, das Ethikbüro darf wieder wie zuvor arbeiten.

