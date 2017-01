Trumps Rede: «Rhetorisch hat er beim Wahlkampf weitergemacht»

In seiner Antrittsrede hat der neue US-Präsident Donald Trump das amerikanische Volk in den Mittelpunkt gestellt. Was waren die zentralen Aussagen? Was steckt hinter der Rhetorik? Und warum erinnert die Ansprache an eine Rede eines römischen Politikers im 2. Jahrhundert vor Christus?

Antworten liefert Tagesanzeiger.ch/Newsnet Co-Ressortleiter Ausland Christof Münger, der im Video auch erklärt, welche Bedeutung Hillary Clintons Anwesenheit bei der Amtseinführung ihres ehemaligen Widersachers im Wahlkampf hatte.

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)