USA holen zum Schlag gegen Assad aus

Nach dem Giftgasangriff in Syrien mit dutzenden Toten erwägt die Regierung von US-Präsident Donald Trump mögliche Militäreinsätze gegen die Streitkräfte des syrischen Machthabers Baschar al-Assad.

Wie ein US-Regierungsmitarbeiter am Donnerstag sagte, präsentierte Verteidigungsminister James Mattis dem Präsidenten mehrere Optionen, um auf die Chemiewaffenattacke zu reagieren. Dazu gehörten Angriffe, welche die syrische Luftwaffen dazu zwingen sollen, am Boden zu bleiben.

Noch keine Entscheidungen getroffen

Trump habe die Liste der Optionen bei Mattis angefordert, sagte der Regierungsmitarbeiter, der anonym bleiben wollte. Es seien aber noch keine Entscheidungen über das Vorgehen getroffen worden.

Der US-Präsident hatte am Mittwoch gesagt, mit dem Angriff seien für ihn «eine Menge Linien» überschritten worden. Auch seine Ansicht zu Assad habe sich dadurch «sehr geändert».

«Schande für die Menschheit»

Auch am Donnerstag äusserte sich Trump zum syrischen Präsidenten. Zu dem Giftgasangriff in Nordsyrien mit mehr als 80 Toten sagte er, Assad sollte deswegen zurücktreten. Auf die Frage, ob Assad die Macht abgeben sollte, sagte er an Bord der Präsidentenmaschine: «Er ist dort, er hat das Sagen, also sollte etwas geschehen.» Was in Syrien geschehe, sei eine «Schande für die Menschheit». Der Angriff in der Provinz Idlib hätte nicht passieren dürfen, «und es hätte nicht zugelassen werden sollen, dass er passiert».

Trump wollte sich nicht dazu äussern, inwiefern die USA in Syrien eingreifen werden und ob sie das tun werden. Vielleicht werde er mit dem russischen Wladimir Putin über die Lage in Syrien sprechen. Russland ist der wichtigste Verbündete Assads. US-Aussenminister Rex Tillerson sagte, er sehe keine Zukunft mehr für Assad als Präsident Syriens.

Erdogan schaltet sich ein

Nach dem mutmasslichen Giftgasangriff in Syrien hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die USA zu Konsequenzen aufgefordert. US-Präsident Donald Trump habe gesagt, dass die Welt nicht die Augen vor den Taten der Regierung von Syriens Machthaber Baschar al-Assad verschliessen könne, sagte Erdogan dem Fernsehsender Kanal 7: «Dankeschön, aber beschränkt euch nicht auf Kommentare, wir brauchen Taten.»

Erdogan betonte, wenn Taten gefragt seien, sei die Türkei bereit, Verantwortung zu übernehmen: «Wir werden nicht zurückweichen.» (chi/sda)