USA werfen in Afghanistan «Mutter aller Bomben» ab

Als Reaktion auf einen vom IS getöteten Soldaten warf das US-Militär in Afghanistan die grösste nicht-nukleare Bombe ab. Dies teilte das Pentagon mit. Demzufolge ist es das erste Mal, dass eine Bombe dieses Typs erstmals im Kampf eingesetzt wurde. Der Angriff galt der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Die rund 10'000 Kilogramm schwere Bombe GBU-43B sei auf einen IS-«Tunnelkomplex» in der Provinz Nangarhar geworfen worden, teilte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums mit.

(chi)