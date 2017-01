Und dann wird die angebliche Geschichte vom Ritz Carlton eklig

Das Ritz Carlton in Moskau ist ein bisschen neureich und protzig vielleicht. Aber es liegt wunderbar, in Laufweite zum Roten Platz und zum Kreml, der Service ist makellos, und das Birchermüesli, das man dort bekommen kann, wenn man das Kaviar-und-Champagner-Frühstück für 400 Dollar satt hat, ist wirklich spektakulär. Sahnig und saftig. Viele berühmte und reiche Leute, die in Moskau zu tun haben, steigen im Ritz Carlton ab. Im November 2013 verbrachte offenbar auch Donald Trump mindestens eine Nacht in dem Hotel. Und von dieser Stelle an wird die Geschichte eklig.

Man muss, bevor man weitererzählt, einige Anmerkungen machen. Erstens: Trump war 2013 noch kein Politiker. Er war Immobilienunternehmer, Hotelbetreiber und Fernsehstar. In Moskau war er, weil er dort die Wahl der Miss Universe ausrichtete, einen Schönheitswettbewerb, dessen Rechte er besass. Er war weder der republikanische Präsidentschaftskandidat noch gar der President-elect der Vereinigten Staaten. Trump war als Geschäfts- und Privatmann in Moskau. Was er dort tat, war also ­zunächst mal eine Geschäfts- oder ­Privatangelegenheit. Ort des angeblichen Geschehens: Das Ritz Carlton in Moskau. Zweitens: Es gibt verschiedene Versionen dazu, was Trump in Moskau gemacht oder nicht gemacht hat. Die eine Version stammt aus einem Satz geheimer Dokumente, die seit Monaten in ­Washington herumgereicht, aber erst jetzt veröffentlicht wurden. In diesen Dokumenten sind auf 35 Seiten detailliert die Beziehungen zwischen Trump und Russland beschrieben. Zusam­mengestellt wurden sie angeblich von einem ehemaligen britischen Geheimdienstmitarbeiter, der sein Geld heute unter anderem damit verdient, dass er für Klienten das Privatleben anderer Menschen ausschnüffelt. Nichts von dem – auch das muss man vorweg­sagen –, was in diesen Dokumenten steht, ist bewiesen.

Und: Donald Trump selbst erzählt eine ganz andere Version der Geschichte. Er bestreitet alles, was in diesen Dokumenten steht. «FAKE-NEWS – ALLES EINE POLITISCHE HEXENJAGD», twitterte er am Dienstagabend. Man weiss, dass Trump wütend ist, wenn er in Grossbuchstaben schreibt.

Am Mittwochmittag, bei seiner ersten Pressekonferenz seit fünfeinhalb Monaten, deutet Donald Trump an, dass die US-Geheimdienste die Papiere zur Veröffentlichung weitergegeben haben könnten. Auch er dementiert rund­herum alles, was auf den 35 Seiten steht – alles erstunken und erlogen von «kranken Leuten». Immer wieder sagt er: «Alles Fake-News», es sei «schändlich», dass die Geheimdienste das ­veröffentlicht hätten, «schändlich».

Kleine Rache an Obama

Und man kann die Wut ja irgendwie verstehen. Das Dossier hat es in sich. Zurück nach Moskau im November 2013. Glaubt man den Dokumenten, dann passierte damals dies: Trump mietete sich im Ritz Carlton die Präsidentensuite. Er wollte genau diese Zimmerflucht, denn er wollte eine kleine persönliche Racheaktion veranstalten. Trump wusste, dass zuvor US-Präsident Barack Obama und dessen Frau Michelle in der Suite gewohnt und in diesem Bett geschlafen hatten. Und weil Trump Michelle Obama angeblich abgrundtief hasst, heuerte er russische Prostituierte an, die für ihn eine Orgie auf diesem Bett veranstalteten. Die Einzelheiten sind unappetitlich, in den Dokumenten ist von «goldenen Duschen» die Rede, was, grob gesagt, Urinieren beim Sex bedeutet. Die Frauen, so heisst es, zogen ihre Show ab, Trump schaute zu. Mag sein, dass das Hotel ihm beim Check-out eine neue ­Matratze auf die Rechnung gesetzt hat. Wie gesagt: eklig, in den Augen der meisten Menschen vielleicht pervers, im Grossen und Ganzen aber die Privat­sache eines reichen Amerikaners.

Allerdings – und da wird die Sache politisch – gab es angeblich noch weitere Zuschauer und -hörer: den russischen Geheimdienst. Das Ritz Carlton gilt als verwanzt und verkabelt. Und angeblich haben die russischen Dienste Trumps Orgie mitgefilmt. Das wiederum würde bedeuten: Die russische Regierung ist im Besitz eines Videos, das den künftigen amerikanischen Präsidenten zusammen mit einigen sehr beschäftigten Sexar­beiterinnen zeigt. «Kompromat» heisst so etwas in Geheimdienstkreisen – kompromittierendes Material, mit dem man jemanden zum Beispiel ganz ­her­vorragend erpressen kann.

Trump-Pressekonferenz, New York, ein Reporter mit britischem Akzent fragt mutig: Haben Sie eine Orgie im Hotel veranstaltet, Mister President-elect? Trump hat seine Antwort parat: «Ich bin sehr vorsichtig, wenn ich im Ausland bin. Ich sage meinen Leuten: Es sind überall Kameras, seid vorsichtig, wenn ihr nicht im Erwachsenen-Fernsehprogramm laufen wollt.» Jeder, der wichtig ist, solle aufpassen. «Und ich bin eine wichtige Person, würdet ihr nicht zustimmen?» Und dann schiebt er einen Satz nach, bei dem seine Anhänger in Gejohle ausbrechen werden: «Ich habe ausserdem grosse Angst vor Keimen.» Diese Bakterienphobie schliesst den Urin russischer Prostituierter vermutlich ein.

Das angebliche Video ist freilich nur der eine, der – wenn man so will – pikante Teil der Dokumente. Der Rest ist dröger, aber politisch kaum weniger ­heikel. Glaubt man dieser Darstellung, dann ist Trump nicht nur wegen des Sexvideos erpressbar, sondern als Politiker kaum mehr als eine Marionette von Präsident Wladimir Putin; dann ist sein ganzer politischer Aufstieg auch das Werk einer breiten russischen Sabotageaktion gegen Amerika und den Westen. «Das russische Regime hat Trump seit mindestens fünf Jahren geholfen und unterstützt», heisst es in einem der Papiere, das auf den 20. Juni 2016 datiert ist. «Das Ziel, von Wladimir Putin abgesegnet, ist, Streit und Spaltung in das westliche Bündnis zu tragen.»

Damit scheinen die Dokumente genau das zu bestätigen, was die US-Geheimdienste seit Monaten befürchten: dass die russische Regierung versucht hat, die amerikanische Präsidentenwahl zu manipulieren, um den verhassten Westen zu schwächen. Das Ziel: die demokratische Kandidatin Hillary Clinton, eine traditionelle Transatlantikerin, zu beschädigen. Deswegen, so die Einschätzung der amerikanischen Dienste, hat Russland die Hackerangriffe auf ranghohe Clinton-Mitarbeiter in Auftrag gegeben; deswegen wurden die dabei gestohlenen E-Mails an die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergereicht; deswegen platzten Putins Leute nach der Wahl fast vor Stolz – ihr Mann hatte mal wieder gewonnen, nicht nur wie üblich in Moskau, sondern in Washington.

Allerdings muss man natürlich die Frage stellen, ob das alles so stimmt. Was die russischen Hackerangriffe auf die Demokraten und deren Zweck angeht, sind sich die amerikanischen Dienste weitgehend einig: Das war eine russische Geheimdienstaktion. So haben sie es vor einigen Tagen dem noch amtierenden Präsidenten Barack Obama mitgeteilt, ebenso dem künftigen Präsidenten Trump und der Weltöffentlichkeit. Erst jetzt wurde allerdings bekannt, dass an die Unterlagen von CIA, NSA und FBI, die Obama und Trump bei diesen Unterrichtungen übergeben wurden, auch eine zweiseitige Zusammenfassung jener berüchtigten Dokumente angehängt war, die Trumps Sexparty im Ritz Carlton und seine weiteren Verbindungen nach Russland beschreiben.

Ein Hauch von Authentizität

Das wiederum war ein höchst aussergewöhnlicher Vorgang. Denn nach allem, was man derzeit weiss, haben die US-Dienste den Wahrheitsgehalt der Dokumente nicht überprüft, zumindest aber nicht bestätigen können. Die Zusammenfassung wurde sozusagen als Warnung angehängt. Allein die Tatsache, dass eine Information in die Briefing-Unterlagen für den US-Präsidenten aufgenommen wird, gibt dieser Information jedoch einen Hauch von Authentizität: Obwohl die US-Dienste den Inhalt nicht verifiziert haben, halten sie offenbar den Autor der Dokumente – den ehemaligen britischen Geheimdienst-Kollegen – für glaubwürdig und vertrauenswürdig genug, um dessen Erkenntnisse halbwegs ernst zu nehmen.

Nimmt man die 35 Seiten ernst, dann erhält man ein erschreckendes Bild. Danach ist Trump im Grunde kaum mehr als ein politischer Geschäftspartner von Wladimir Putin. Der Deal: Putin hilft Trump zu gewinnen; Trump macht als Präsident eine Politik, die Putin passt, unter anderem, was die Ukraine angeht, die Nato oder auch Syrien. Dass Trump sich bisher kaum kritisch über Moskaus völkerrechtswidrige Annexion der ukrainischen Krim und über die russische Kriegstreiberei im Donbass geäussert, dafür aber die angeblich schmarotzenden baltischen Nato-Staaten gemassregelt hat, scheint in dieses Bild zu passen.

In den Dokumenten werden mehrere Personen genannt, über die ein stetiger Kontakt zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland bestanden haben soll. Aber was sich über die Treffen und Gespräche zwischen Trump- und Putin-Emissären recht schlüssig liest, ist offensichtlich nicht immer so. So soll zum Beispiel Trumps Anwalt Michael Cohen im August und September 2016 russische Vertreter in der tschechischen Hauptstadt Prag getroffen haben. «Ich war in meinem ganzen Leben noch nicht in Prag», twitterte Cohen am Dienstagabend, dazu verschickte er ein Bild seines Reisepasses, das zwar nichts bewies, das Dementi aber optisch aufhübschte.

Was heisst das? Vielleicht sind die Dokumente nur eine Ansammlung kruder Gerüchte. Vielleicht stimmen aber alle Informationen bis auf die Ortsangabe Prag. Vielleicht fand dieses Treffen zwischen Cohen und den Russen nie statt. Aber warum hat Cohen dann nur den Ort dementiert? Vielleicht traf er ja irgendwelche Russen, wenn auch in einer anderen Stadt oder auch einem anderen Land. Cohen war im Juli 2016 in Italien. Prague, Perugia – auf Englisch klingt das ja alles irgendwie gleich. Die letzte Volte: Angeblich gibt es einen anderen Michael Cohen, der 2016 in Prag war, aber nichts mit Trump zu tun hat.

Misstrauisch macht auch der Zweck, zu dem der ehemalige britische Agent seine Dokumente zusammengeschrieben hat: In jedem Wahlkampfteam gibt es eine Abteilung, die sich mit «oppo­sition research» befasst. De facto ist das Spionage: Die Mitarbeiter ver­suchen, alles an Schmutz zu finden, was es über den Gegenkandidaten gibt.

Nach allem, was bisher über den ­Autor der belastenden Dokumente bekannt geworden ist, war er im Auftrag von Trump-Gegnern unterwegs. Zuerst arbeitete er offenbar für innerpartei­liche Rivalen des Republikaners, dann für Unterstützer der Demokraten. Dass er seinen Auftraggebern nicht mit leeren Händen unter die Augen treten wollte, ist eine aus betriebswirtschaftlicher Sicht wohl nachvollziehbare Haltung. Aber dass seine Dokumente über Monate in Washingtoner Journalisten- und Politikerkreisen herumgereicht wurden, ohne dass jemand sie veröffentlichen wollte, spricht nicht gerade für deren astreine Qualität.

Der republikanische Senator John McCain – ein Intimfeind Trumps, dem man durchaus einen Putschversuch zutrauen kann – hat im Dezember 2016 eine Kopie eines Grossteils der Dokumente an die US-Bundespolizei weitergereicht. Das FBI war bereits im Sommer 2016 Gerüchten über vermeintliche Kontakte zwischen der Trump-Kam­pagne und Moskau nachgegangen. Offenbar verliefen die Ermittlungen aber im Sand.

Am Mittwochmorgen knallte der künftige Präsident noch vor dem Frühstück vier Tweets auf Twitter raus, in denen er sich über die unfaire Presse, seine neidischen Gegner und die US-Geheimdienste ereiferte. Donald Trump wittert hinter all den Russland-Geschichten eine grosse Verschwörung gegen seine Person und seinen Wahlsieg – womit er nicht unbedingt falschliegen muss. Die meisten wichtigen Republi­kaner stehen öffentlich hinter ihrem Präsidenten, doch in Wahrheit ist ihre Loyalität dem Mann gegenüber, der die Partei gekapert hat, sehr begrenzt.

«Noch ein letzter Schuss gegen mich. Leben wir in Nazi-Deutschland?», fragte Trump am Mittwochmorgen auf Twitter. Und er tobte: «ICH HABE NICHTS MIT RUSSLAND ZU TUN – KEINE GESCHÄFTE, KEINE KREDITE, KEIN GARNICHTS.» Auch bei der Pressekonferenz in New York verliert Trump gelegentlich die Fassung. Als wieder eine Frage zu seinen Beziehungen mit Russland kommt, ruft er den Journalisten, die ihre Hände in die Höhe recken, zu: «Nicht du, nicht du.» Manche schnauzt er an: «Dein Medienunternehmen ist schlecht»; oder: «Dir gebe ich keine Frage, du bist Fake-News.»

Business mit Oligarchen

Mit Wahrheit und Lüge ist das allerdings immer so eine Sache bei Trump. Zumindest seine Aussage, er habe «absolut nichts mit Russland zu tun», ist zweifelhaft. Zwar steht auch in den Dokumenten, dass Trump mehrmals Immobiliengeschäfte in Russland, die ihm als Köder vom Kreml angeboten worden seien, abgelehnt habe. Bei Reisen nach Russland habe er meist mehr sexuelle als geschäftliche Erfolge verbuchen können. Aber es gibt auch die Aussage von Trumps Sohn Donald Junior, der 2008 die Kauflust der russischen Oberschicht lobte. Russen gehörten zu den besten Kunden für Trumps Luxusimmobilien, «wir sehen viel Geld aus Russland hereinströmen».

Zudem soll Trump Geschäftsbeziehungen zu russischen Oligarchen haben, die Putin nahestehen. Einer von ihnen ist Aras Agalarow, ein milliardenschwerer Immobilienunternehmer. Ihm gehört unter anderem die Veranstaltungshalle Crocus City Hall in Moskau. Im ­November 2013 fand dort der Miss-­Universe-Wettbewerb statt.

Donald Trump war auch in der Stadt. Er stieg im Ritz Carlton ab.

