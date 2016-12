Wer soll noch die Demokraten wählen?

Die Aussichten schienen glänzend: Bei den Präsidentschafts- und Kongresswahlen im November würde die Demokratische Partei nach den zwei Amtszeiten Barack Obamas zum dritten Mal in Folge das Weisse Haus gewinnen und vielleicht die republikanische Mehrheit im Washingtoner Senat brechen. Eine Präsidentin Hillary Clinton könnte danach einigermassen regieren; die Zukunft der Partei schien auch deshalb rosig, weil der demografische Wandel in den USA die Demokraten begünstigt.

Bekanntlich wurde nichts aus diesen Hoffnungen. Nicht nur verlor die Partei das Weisse Haus, sie wird zudem im neuen Kongress in beiden Kammern erneut eine Minderheit bleiben. Noch schlimmer: Präsident Trump kann dank der republikanischen Mehrheiten im Kongress nahezu unangefochten regieren und wegen der vielen Vakanzen in der Bundesgerichtsbarkeit – vom obersten Gerichtshof über die Appellationsgerichte bis hinunter zu den Distriktgerichten – die Gerichte mit konservativen Juristen bestücken.

Demokraten fehlt es an vielem

Was immer man über die zu Ende gehende Präsidentschaft Barack Obamas denken mag: Für die Demokratische Partei war sie nicht sonderlich gut. Die Demokraten verloren ihre Mehrheiten im Kongress und ausserdem über 900 Mandate in den Parlamenten der 50 Bundesstaaten. 32 von 50 Staaten werden künftig von Republikanern regiert werden, in 25 dieser Staaten kann sich der republikanische Gouverneur auf republikanische Mehrheiten im Staatsparlament stützen.

In vielen dieser Staaten fehlt es den Demokraten an politischem Nachwuchs, und ausserhalb von Ballungszentren und Universitätsstädten ist die Partei oftmals keine politische Kraft mehr. Auf dem platten Land, in Kleinstädten sowie in weiten Teilen des alten konföderierten Südens und der Rocky Mountains sind die Demokraten vielerorts nicht mehr konkurrenzfähig: Es fehlt an Kandidaten und Parteistrukturen.

Was also soll getan werden? Nach Hillary Clintons Niederlage setzte umgehend eine Diskussion ein, wie und ob sich die Demokraten verändern sollten. Die Arbeiterschicht sowie die untere Mittelklasse, einst die treueste Klientel der Partei, wanderten wohl auch deshalb ab, weil es der Partei an einer Wirtschafts- und Sozialpolitik fehlte, die den zusehends schlechteren Lebensbedingungen vieler Amerikaner gerecht wird.

Die Partei von Franklin Roosevelts sozialdemokratischem «New Deal» und Lyndon Johnsons «Krieg gegen die Armut» mochte Obamacare offerieren, mehr aber war politisch kaum machbar, weil die Republikaner nach 2010 den Kongress eroberten. Jetzt muss sich die Partei überlegen, wie sie wirtschafts- und sozialpolitisch aufrüsten und ihre Attraktivität im ländlichen Raum sowie in den Kleinstädten erhöhen kann.

Zumindest sollte sie überall kandidieren: So trat etwa im 32. texanischen Kongressbezirk kein Demokrat gegen den republikanischen Amtsinhaber Pete Sessions an, obschon Hillary Clinton den Bezirk gewann.

Innerhalb der Partei wird überdies debattiert, wie auf die Trump-Präsidentschaft reagiert werden soll. Mit Kompromissen und gelegentlicher Unterstützung für Trump, beispielsweise bei der Erneuerung der maroden amerikanischen Infrastruktur? Oder mit einer Politik totaler Verweigerung und kompromissloser Opposition, wie sie von den Republikanern während der Obama-Präsidentschaft betrieben wurde?

Klagen und Widerstand gegen Trump

Die zweite Option könnte unter anderem zahlreiche Klagen vor US-Gerichten gegen Trumps politisches Programm beinhalten. Einreichen könnten diese Klagen nicht nur den Demokraten nahestehende Lobbys und Organisationen, sondern auch die Generalstaatsanwälte demokratisch kontrollierter Bundesstaaten.

Besonders beim erwarteten republikanischen Angriff auf die staatliche medizinische Versorgung von Senioren und Armen könnten sich die Demokraten als Verteidiger der Interessen von Wählersegmenten profilieren, die 2016 für Donald Trump votierten. Trump versprach zwar mehrmals, die staatliche Gesundheits- und Rentenversorgung zu belassen, die republikanische Kongressführung aber strebt ihre Privatisierung an.

Auch anderweitig zeichnet sich bereits demokratischer Widerstand gegen Trumps Agenda ab: Kaliforniens demokratischer Gouverneur Jerry Brown machte in einem am Dienstag in der «New York Times» publizierten Interview deutlich, dass er notfalls vorbei an Washington mit anderen demokratisch regierten Bundesstaaten und sogar anderen Nationen eine eigene Klimapolitik gegen Trump verfolgen werde. Der designierte republikanische Präsident hält Klimawandel für einen «Schwindel». (Tages-Anzeiger)