Hat sich Trump strafbar gemacht?

«Er ist ein guter Kerl. Ich hoffe, Sie können das sein lassen» –mit diesen Worten soll Donald Trump den mittlerweile entlassenen FBI-Direktor James Comey im Februar gedrängt haben, die FBI-Ermittlungen gegen seinen ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. Flynn war wegen seiner Kontakte zu Russland ins Visier des FBI geraten.

Jetzt diskutieren Politiker und Rechtsexperten: Hat der US-Präsident damit die Justiz behindert und sich strafbar gemacht? Demokraten und Republikaner würden sich gerade alle fragen, was denn die genaue Definition von Justizbehinderung sei, schrieb Senator Christopher S. Murphy auf Twitter.

Just leaving Senate floor. Lots of chatter from Ds and Rs about the exact definition of "obstruction of justice". https://t.co/zXj32i2x8b — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) 16. Mai 2017

In den USA gibt es verschiedene Bundesgesetze, die Handlungen kriminalisieren, mit denen Ermittlungen beeinträchtigt werden. Laut der «New York Times» ist es ein Verbrechen, wenn jemand «offizielle Verfahren erschwert, beeinflusst oder behindert».

«Wenn die Vorwürfe stimmen, hat Trump eine schwerwiegende Straftat begangen.»Jimmy Gurulé, Rechtsprofessor

Verschiedene Experten sprechen im aktuellen Fall von einer möglichen Justizbehinderung. Unter anderem Jimmy Gurulé, ein Rechtsprofessor an der University of Notre Dame im US-Bundesstaat Indiana, der unter Präsident George W. Bush als stellvertretender Justizminister arbeitete. «Wenn die Vorwürfe stimmen, hat Trump eine schwerwiegende Bundesstraftat begangen», sagte er dem Nachrichtenmagazin Vox.

«Der Vorwurf der Behinderung muss definitiv untersucht werden», findet auch Barak Cohen. Entscheidend sei wie bei allen anderen Arten des Strafrechts aber die Absicht, die dahinter stecke und diese sei hier schwierig zu beweisen, so der ehemalige US-Bundesanwalt zur «Washington Post».

Offenkundig wusste Trump von den FBI-Untersuchungen gegen Flynn. Zu zeigen, dass ein Angeklagter gewusst habe, dass seine Handlung Auswirkungen auf eine Ermittlung haben könnte, sei aber nicht genug, schreibt die «New York Times» in Bezug auf Expertenaussagen. Es brauche die konkrete Absicht der Behinderung.

«Es kommt nicht nur darauf an, was er gesagt hat, sondern auch wie er es gesagt hat.»Edward MacMahon Jr., US-Strafrechtsanwalt

Um Trump eine konkrete Absicht beweisen zu können, müssen die genauen Details seines Gesprächs mit Comey analysiert werden. «Es kommt nicht nur darauf an, was er gesagt hat, sondern auch, wie er es gesagt hat», erklärt US-Strafrechtsanwalt Edward MacMahon Jr. der «Washington Post». Wenn Trump die FBI-Untersuchung habe stoppen wollen, um keine Sicherheitsinformationen von nationaler Bedeutung offenzulegen, sei dies vom Gesetz vorgesehen. Anders sehe es aus, wenn er es getan habe, um einen Freund zu schützen, so MacMahon.

«Es bräuchte also neben Comey noch eine weitere Person, die Trumps Absicht bestätigt», sagt Cohen. Eine andere Möglichkeit sind etwaige Mitschnitte des Gesprächs zwischen dem FBI-Direktor und dem Präsidenten. Trump hat per Twitter auf mögliche Aufzeichnungen hingedeutet.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. Mai 2017

Im schlimmsten Fall kommen die Staatsanwälte zum Schluss, dass Trump Comey unter Druck setzte, weil er Ermittlungen gegen sich persönlich befürchtete. Aus Sicht der Experten ist es zwar nicht möglich, dass der US-Präsident von normalen Anklägern strafrechtlich verfolgt werden könnte. Was ihm droht ist aber ein «Impeachment», ein Amtsenthebungsverfahren.

Die letzten beiden US-Präsidenten, die das erlebten — Bill Clinton 1998 und Richard Nixon 1974 — wurden der Justizbehinderung bezichtigt. Für eine Amtsenthebung und Entfernung des Präsidenten benötigt es eine Mehrheit im Repräsentantenhaus und zwei Drittel der Stimmen im Senat. Es müssten sich also auch viele Republikaner gegen Trump stellen, damit es zum ultimativen Schritt kommen würde.

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)