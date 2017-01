Irans Ex-Präsident Rafsanjani gestorben

Der frühere iranische Präsident Akbar Haschemi Rafsanjani ist tot. Laut Meldungen der iranischen Nachrichtenagenturen Isna und Fars starb Rafsanjani am Sonntag im Alter von 82 Jahren in einem Teheraner Spital an den Folgen eines Herzinfarkts.

Rafsanjani hatte seit der Islamischen Revolution von 1979 das Schicksal des Landes mitgeprägt und war von 1989 bis 1997 Staatspräsident des Iran. Seine achtjährige Amtszeit als Präsident war einerseits geprägt von der Öffnung des Landes nach aussen, andererseits von zahlreichen Menschenrechtsverletzungen, steigender Inflation und Verschuldung.

Rafsanjani fädelte den später höchst umstrittenen Tauschhandel von Waffenlieferungen nach Teheran gegen die Freilassung westlicher Geiseln im Libanon ein, der als Iran-Contra-Affäre in Erinnerung blieb. (pat/sda)