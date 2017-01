«Beppe Grillo mutet seinen Anhängern schon sehr viel zu»

Beppe Grillo, der Anführer der Partei Movimento 5 Stelle (M5S), hat völlig überraschend eine europapolitische Kehrtwende vollzogen. Was ist konkret geschehen?

Die Basis der Partei hat in einer von Grillo initiierten Onlineabstimmung beschlossen, dass die 17 Europaparlamentarier der Bewegung nicht mehr zur Parteiengruppe um den britischen EU-Gegner Nigel Farage gehören sollen, sondern zu jener um den belgischen Liberalen und EU-Enthusiasten Guy Verhofstadt. Das ist eine Kapriole, mit der niemand auch nur im Entferntesten gerechnet hätte. An der Abstimmung haben etwas mehr als 40'000 Mitglieder der Fünfsternbewegung teilgenommen, der Anteil der Ja-Stimmen betrug 78,5 Prozent.

Welche Haltung zur EU hat der M5S bisher vertreten?

Die Bewegung hat sich nie für einen Austritt Italiens aus der EU ausgesprochen, und Grillo war immer weitaus EU-freundlicher als Farage. Der M5S behauptet, er sei für ein sozialeres, bürgernäheres Europa. Allerdings hat sich Grillo bisher für ein Referendum eingesetzt, in dem die italienische Bevölkerung darüber abstimmen sollte, ob das Land den Euro beibehalten will.

Wie begründet Grillo seine europapolitische Kehrtwende?

Er sagt, die Parteiengruppe um Farage habe nach dem Brexit ihr grosses Ziel erreicht und verliere deshalb zunehmend an Dynamik. Um weiterhin etwas bewirken zu können, müsse der M5S die Koalition wechseln. Mit Verhofstadt habe man sich in Vorgesprächen über bestimmte Punkte geeinigt – welche dies sind, weiss man noch nicht. Die Aussage ist erstaunlich, denn Grillo hat Verhofstadt noch vor kurzem mit Al Capone verglichen.

Vielleicht will Grillo mit seinem Entscheid demonstrieren, dass er in der Lage ist, in Italien Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Das ist eine mögliche Lesart. Demnach will Grillo zeigen, dass der M5S nicht das Schreckgespenst ist, als das er in vielen europäischen Hauptstädten betrachtet wird. Wenn seine Partei erst einmal mit Verhofstadt zusammenarbeitet, wird es sich Grillo kaum mehr leisten können, Italiens Austritt aus der Währungsunion zu propagieren. Offensichtlich soll der M5S nicht mehr in erster Linie als populistische Anti-System-Bewegung wahrgenommen werden, sondern als eine politische Kraft, die vernünftig und konstruktiv mitgestalten will. Damit positioniert sich Grillo auch im Hinblick auf die Wahlen in Italien neu, die dieses oder Anfang nächsten Jahres stattfinden werden. Er will den Verdacht abstreifen, ein politischer Hasardeur zu sein.

Gibt es weitere Gründe für den Entscheid?

In Italien spekulieren die Kommentatoren auch darüber, Grillo wolle vom desaströsen Eindruck ablenken, den die M5S-Politikerin Virginia Raggi bisher als Bürgermeisterin von Rom erweckt.

Grillo riskiert doch, seine eigene Basis zu verärgern.

Erstaunlicherweise haben Grillos Wähler ihrem Idol bisher alle Volten und Eskapaden verziehen – insofern erinnert der ehemalige Komiker an Donald Trump. Ob er auch diesen Überraschungscoup unbeschadet übersteht, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Die Onlineabstimmung, an der lediglich die Mitglieder des M5S teilnehmen durften, hat er jedenfalls mit klarer Mehrheit gewonnen. Aber er mutet seinen Anhängern schon sehr viel zu. Grillo ist soeben aus den Ferien in Kenia zurückgekehrt, hat seinen Entscheid ohne jede Vorankündigung und Diskussion auf seinem Blog angekündigt und innerhalb von weniger als 24 Stunden eine Abstimmung angesetzt. Angeblich haben nicht einmal seine Europaparlamentarier etwas davon gewusst. Mehrere Kommentare auf Grillos Blog sind denn auch vernichtend.

Dennoch, warum kann er sich solche Kapriolen leisten?

Grillo hat eine grosse charismatische Ausstrahlung. Er ist die alle und alles überragende Figur seiner Bewegung, die anderen sind bestenfalls Hoffnungsträger. Es gelingt ihm, Wählerinnen und Wähler aus allen politischen Lagern anzuziehen, weil der M5S sich ideologisch nicht klar verorten lässt. Grillo vertritt zum Beispiel bei der Immigration sehr rechte Ansichten, während er sich bei Ökologie oder Bürgerrechten links positioniert. Dieser Balanceakt hat ihm bisher mehr genutzt als geschadet.

Wie stark ist der M5S in Italien?

Er kommt auf einen Wähleranteil von rund 30 Prozent, genau wie der regierende Partito Democratico des ehemaligen Premiers Matteo Renzi. Die Lega Nord und Forza Italia liegen bei jeweils knapp 15 Prozent. Es ist also durchaus denkbar, dass Grillos Bewegung Italien in Zukunft regieren wird.

