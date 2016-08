Burka aus Protest

Heute Nachmittag entscheidet das französische Verwaltungsgericht über das Burkini-Verbot an einigen französischen Stränden. Es ist nicht das erste französische Kleiderverbot, das weltweit hohe Wellen schlägt. Seit gut fünf Jahren ist in Frankreich ein Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum in Kraft, das primär auf muslimische Frauen abzielt, die ihr Gesicht verschleiern. Im Volksmund Burka-Verbot genannt.

Ein Blick auf die Zahlen zu diesem Verbot zeigt, dass es eine ganz andere Wirkung hat, als ursprünglich beabsichtigt. Verschwunden ist die Burka oder genauer der Nikab, ein Kleidungsstück, das das Gesicht bis auf die Augen verdeckt, nicht. Verschleierte Frauen sind damals wie heute eine zahlenmässig sehr kleine Realität in Frankreich. Bei der Beratung des Verbotes im Parlament war die Rede von knapp 2000 Betroffenen, heute nennen Behördenvertreter immer noch diesen Wert.

Der Grund, warum sich Frauen in Frankreich verschleiern, hat sich mit dem Verbot aber geändert. Die französische Soziologin Agnès de Féo, die sich schon vor 2011 mit dem Thema befasst hat, kommt zum Schluss, dass vor dem Verbot vor allem fromme Traditionalistinnen einen Nikab getragen hätten, heute dominierten islamistische Aktivistinnen, welche den Schleier als Mittel des Protestes erkannt hätten. Bei vielen Trägerinnen handle es sich um radikale Konvertitinnen.

33-mal gebüsst

Die Aussage der Soziologin belegen die Zahlen, welche die französischen Behörden in den letzten fünf Jahren zum Verhüllungsverbot veröffentlicht haben.

So wurden gemäss dem Innenministerium bis Herbst 2015 rund 1500 Bussen gegen gut 900 Frauen ausgesprochen. Also zwischen 300 und 350 Bussen pro Jahr. Dies bei geschätzt zwischen drei und fünf Millionen Muslimen in Frankreich. Rund 1000 Bussen hat ein französisch-algerischer Geschäftsmann bezahlt. Die Höhe der Busse beträgt 150 Euro.

Das Observatoire de la Laïcité, die Institution, welche in Frankreich die Trennung zwischen Kirche und Staat überwacht, hat für die Jahre 2013 und 2014 detailliertere Informationen zu den gebüssten Frauen publiziert. Demnach sind drei Viertel der Gebüssten in Frankreich geboren. Minderjährige waren nur in Ausnahmen betroffen. Die Mehrheit der Frauen war zwischen 20 und 29 Jahre alt und verschleierte sich aus eigenem Antrieb.

Zwingt ein Mann seine Partnerin zum Nikab, kann er gemäss dem französischen Verhüllungsverbot zu einer Gefängnisstrafe und einer Busse von 30'000 Euro verurteilt werden. Ausgesprochen wurde diese Strafe noch nie.

Viele Frauen sind mehrfach gebüsst worden. Gemäss dem Observatoire de la Laïcité kam es in einem Fall gar zu 33 Bussen. Trotz Verbot würden diese Frauen weiterhin verhüllt in der Öffentlichkeit auftreten, so die Bilanz der Laizismus-Wächter.

