Der Gipfel des Optimismus

Europas neue Lichtgestalt zog alle Blicke auf sich. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kam gestern zu seinem ersten EU-Gipfel in Brüssel und schien die Runde mit seinem Optimismus anzu­stecken. Noch nie habe er so stark das Gefühl gehabt, dass die Dinge in die richtige Richtung liefen, sagte der frühere polnische Ministerpräsident und derzeitige EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Die EU sei jetzt nicht mehr das Problem, sondern die Lösung. Das ist das neue Narrativ, das zum Auftakt des zweitägigen Treffens verbreitet wurde. Vor genau einem Jahr stimmten die Briten für den Brexit, der Club verfiel in eine kollektive Depression, der Vormarsch des Populismus schien unaufhaltsam. Danach begann die Trendwende bei Wahlen in Österreich, die sich zuletzt in den Niederlanden und Frankreich bestätigte.

Sie freue sich auf die Zusammenarbeit, die Kreativität und die Impulse, die von Frankreichs neuem Präsident Emmanuel Macron, aber auch von Deutschland ausgehe, sagte Angela Merkel bei der Ankunft in Brüssel. Das werde allen guttun. «Heute hat der Optimismus überwogen», meldete die deutsche Bundeskanzlerin bei einer ­Gipfelpause. Deutschland und Frankreich hatten sich im Vorfeld abgesprochen wie schon lange nicht mehr; Mac­ron und Merkel auf dem Weg zum neuen Powerpaar im Club.

May am Katzentisch

«Wir arbeiten mit Deutschland Hand in Hand», bestätigte Frankreichs Präsident. Hauptbaustelle ist Emmanuel Mac­rons «Europa, das schützt». Dabei geht es gegen negative Effekte der Globalisierung wie das Dumping bei Gehältern und im Handel. Aber auch um die Sicherheit allgemein. Im Rekordtempo war die Diskussion über die Pläne für die sogenannte Verteidigungsunion abgeschlossen, sodass die Runde viel früher als geplant zum Abendessen schreiten konnte. Innere und äussere Sicherheit sind eines der Themen, mit denen die EU die Bürgerinnen und Bürger wieder zurückgewinnen soll. So billigte die Runde etwa den Ausbau der militärischen Zusammenarbeit und einen Verteidigungsfonds für gemeinsame Rüstungsprojekte. Bei der Sicherheit im Innern wollen die EU-Staaten beim Kampf gegen ausländische Terrorkämpfer und gegen die Radikalisierung im Internet noch enger kooperieren.

Während Emmanuel Macron der rote Teppich ausgerollt wurde, musste Theresa May quasi am Katzentisch Platz nehmen. Eigentlich wollte die britische Premierministerin am Abend ausführlich über den Brexit diskutieren. Gastgeber Donald Tusk gestand der Britin aber nur einen Slot für ein kurzes ­Statement zu. Über den Brexit soll ­Chefunterhändler Michel Barnier mit seinem britischen Pendant reden. Theresa May musste dann nach dem Abendessen den Raum im EU-Ratsgebäude verlassen.

Der Fokus müsse auf der Zukunft der 27 sein, sprach sich auch Merkel dagegen aus, zu viel Zeit mit dem Brexit zu verlieren. Über ein Thema, das die neue Einheit in den nächsten Monaten möglicherweise noch strapazieren könnte, musste die Runde nach dem Abgang von Theresa May aber reden: Im Zuge des Brexit müssten nämlich spätestens bis 2019 die zwei in London ansässigen EU-Agenturen für Arzneimittel (EMA) und Bankenaufsicht (EBA) mitsamt ihren Mitarbeitern auf den Kontinent verlegt werden. Fast alle Mitgliedsstaaten haben mögliche Standorte angeboten. Um den Streit im Zaum zu halten, wollten sich die Staats- und Regierungschefs gestern in einem ersten Schritt auf möglichst objektive Auswahlkriterien einigen.

Orban kritisiert Macron

Der Entscheid über die neuen Standorte für die prestigeträchtigen Agenturen soll dann möglichst bis Ende Jahr ­fallen. Auch andere Streitthemen werden auf die lange Bank geschoben, damit die positive Stimmung nicht zu schnell verpufft. Wenn es heute um die Migration geht, wird man vor allem über die äusseren Aspekte reden. Wie der Zustrom von Libyen über das Mittelmeer etwa gebremst werden kann. Die EU will die Aufbauhilfe für Libyens Küstenwache noch ausbauen und etwa westafrikanische Herkunftsländer mit restriktiver Visavergabe zur Rückgabe ihrer Staatsbürger bewegen.

Nicht alle wollten gestern in die Euphorie über den frischen Wind und den Neuling aus Frankreich einstimmen. Emmanuel Macron sei ein «Frischling», sein Einstand wenig ermutigend, sagte Ungarns Regierungschef Viktor Orban. Er sprach dabei auf Interviewaussagen Emmanuel Macrons an, wo dieser den Osteuropäern vorwarf, die EU mit einem «Supermarkt» zu verwechseln. Sie würden die finanziellen Hilfen gerne in Anspruch nehmen, aber gemeinsame Werte nicht teilen. Der Franzose zeigte sich seinerseits gelassen. Europa verdiene mehr als forsches Auftreten. Einsame Kämpfe endeten immer in der Isolation. (Tages-Anzeiger)