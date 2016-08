Der falsche Fixer

Bis heute denkt man reflexartig an Watergate, wenn es um Richard Nixon geht – an jenen Einbruch in der Parteizentrale der Demokraten, von dem der republikanische Präsident wusste und der ihn im August 1974 zum Rücktritt zwang. Ein anderer Fehler von ihm hatte weit grössere Konsequenzen, denn er betraf die ganze Welt. Am 17. Juli 1971 verkündete Nixon den «War on Drugs», den systematischen Kampf der USA gegen die internationalen Drogensyndikate. Dabei ging es ihm nicht um Woodstock oder die schwarzen Ghettos, sondern um die Armee: Immer mehr GIs waren in Vietnam heroinsüchtig geworden.

Im Gegensatz zu Richard Nixon hat Neil Woods den Drogenkrieg im Nahkampf erlebt. Der englische Polizist, ein zweifacher Familienvater, hatte 14 Jahre lang undercover in den Drogen­szenen englischer Städte ermittelt. Er tarnte sich als Junkie, schwitzend, zitternd, von Krämpfen geschüttelt. Kam mit Süchtigen ins Gespräch, kaufte bei ihren Dealern ein – und liess dann alle verhaften. Nach eigenen Berechnungen, die er dem «Guardian» anvertraute, hat Woods Leute für insgesamt tausend Jahre ins Gefängnis gebracht.

Je länger er in der Szene operierte und je mehr Kollegen er für seine Arbeit ausbildete, desto gefährlicher wurde diese, denn die Dealer merkten, dass etwas nicht stimmte. Mit ihrem Misstrauen wuchs die Angst der Süchtigen. Wer einen Dealer verriet, musste damit rechnen, an einer Überdosis zu sterben. Und Neil Woods, dem falschen Fixer, wurde klar, dass seine Fahndungserfolge die Gewalt der Dealer gegen die Abhängigen eskalieren liess. Sowieso nützten die Verhaftungen kaum etwas. Je mehr Dealer ins Gefängnis kamen, desto mehr neue stiessen nach. Keine Strafe mochte sie davon abzuhalten, dazu waren die Gewinnmargen viel zu hoch. Was wiederum die Korruption im Polizeikorps verstärkte.

Nick Woods wurde nicht drogensüchtig, aber seine Schuldgefühle machten ihn fertig. Schliesslich kollabierte er, liess sich behandeln und hörte bei der Polizei auf. Er schrieb auf, was er erlebt hatte, und schloss sich einer internationalen Organisation an, die von amtierenden und früheren Polizisten, Gefängniswärtern, Armee­offizieren und Geheimdienstleuten betrieben wird. Sie will die Öffentlichkeit über die enormen Schäden informieren, die sich aus dem Drogenkrieg ergeben. «Mir hören die Leute zu», sagt er, «denn ich bin kein Hippie. Ich war Polizist.»

Dass seine ehemaligen Kollegen ihn für einen Verräter halten und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, muss er hinnehmen. Aber er bleibt dabei: Der Drogenkrieg sei gescheitert, seine Folgen desaströs.

Richard Nixon hatte für seinen Drogenkrieg eine Summe von 84 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Laut einem Bericht der UNO beträgt der weltweite Umsatz aus dem illegalen Drogenhandel gegen 500 Milliarden Dollar. Pro Jahr.

