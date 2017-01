Deutsches Gericht lehnt NPD-Verbot ab

Der Massenmörder Anders Behring Breivik meldet sich erneut aus dem Gefängnis. Er bietet an, sich zu entschuldigen. Will jedoch ein Gegengeschäft. Mehr...

Ein Grossaufmarsch an Rechtsextremen überraschte am Wochenende das Toggenburg. Ein Flyer kündigte die Veranstaltung an – mit einer ausgeklügelten Methode. Mehr...