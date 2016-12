Deutschland nach Köln

Was ist in Köln in der Neujahrsnacht geschehen?

«Wir waren wie Fleisch an der Theke. Die ganze Zeit haben uns fremde Hände angefasst, an Brüsten, Po, zwischen den Beinen.» So sagten es Opfer, Frauen jeden Alters. «Es gab Feuerwerk, und wir wollten Fickificki machen.» Das sagten Täter, junge Männer, vor allem aus Nordafrika. «Die Situation war chaotisch und beschämend.» So bilanzierte ein leitender Polizist. Hoffnungslos überfordert seien sie gewesen, gar Tote hätten sie befürchtet. «In 29 Dienstjahren habe ich nie solche Respektlosigkeit erlebt.» Die vergangene Silvesternacht von Köln wurde zu einem nationalen Trauma. Es war ein anarchischer Gewaltausbruch. Zahlen vermögen wenigstens dessen Ausmass zu umschreiben: Es gab in dieser Nacht mehr als 1200 Opfer und ähnlich viele Anzeigen – etwa 660 wegen ­sexueller Übergriffe, die anderen vor ­allem wegen Diebstählen. Auch mehrere Anzeigen wegen versuchter oder vollendeter Vergewaltigung lagen vor. Bis November leitete die Kölner Polizei Ermittlungsverfahren gegen 326 mutmassliche Täter ein. Bis heute gab es nur drei Verurteilungen wegen sexueller Übergriffe, 21 wegen Diebstahls und Hehlerei.

War Köln ein Einzelfall, oder kam es auch andernorts zu Übergriffen?

Köln war keineswegs ein Einzelfall. Nach einer Übersicht des Bundeskriminalamts (BKA) registrierten an Silvester nicht weniger als 12 von 16 deutschen Bundesländern gehäufte sexuelle Attacken, oft kombiniert mit Diebstählen. Ähnliche Fälle wurden aus dem Ausland gemeldet, auch in Zürich gab es ein Dutzend Anzeigen. Neben Köln am meisten betroffen war Hamburg. Auch in Düsseldorf und Bielefeld – wie Köln in Nordrhein-Westfalen gelegen – sowie in Stuttgart gab es viele Opfer. Insgesamt schätzt das BKA die Opfer reiner Sexualdelikte an Silvester bundesweit auf mehr als 1200. Mehr als 2000 Männer werden als Täter vermutet. Bis heute gibt es keine Belege dafür, dass die Übergriffe zentral orchestriert gewesen wären. Mehr als einzelne Absprachen von Chat-Gruppen lassen sich nicht nachweisen – und die bezogen sich meist nur darauf, dass man sich zum Feiern treffen wollte. Der deutsche Justizminister Heiko Maas hatte zunächst fälschlicherweise von «organisierter Kriminalität» gesprochen.

Wer waren die Täter von Köln?

Auf dem Kölner Bahnhofsplatz und der «Platte» vor dem Dom randalierten und belästigten vor allem Zuwanderer. Es waren wohl mehrere Tausend Menschen, fast ausschliesslich junge Männer, viele betrunken und mit Pillen aufgeputscht. Von den 326 Tatverdächtigen, gegen die die Polizei Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, stammt gut die Hälfte aus Marokko oder Algerien. Die andere Hälfte verteilt sich auf Dutzende von Nationen, auch Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak, Afghanistan sind unter ihnen – aber auch 25 Deutsche. Viele der Tatverdächtigen hielten sich erst seit kurzem in Deutschland auf. In der Kriminalitäts­statistik ­fallen Nordafrikaner überdurchschnittlich häufig als kriminell auf. Experten ­erklären das damit, dass es sich fast ausschliesslich um junge Männer handelt, die meist als Illegale von einem Euro­päischen Land zum nächsten reisen, keine Aussicht auf Asyl haben und ihren Lebensunterhalt mit Kleinkriminalität bestreiten. Syrische Kriegsflüchtlinge, die sozusagen immer Schutz erhalten, werden deutlich seltener kriminell als der deutsche Durchschnitt. Aus verfahrenstechnischen Gründen werden drei Viertel aller Asylbewerber aus den Maghrebstaaten Nordrhein-Westfalen zugewiesen. Dies könnte erklären, warum in diesem Bundesland die Übergriffe besonders zahlreich waren.

Warum gibt es bei so vielen Taten bis heute fast keine Verurteilungen?

Mit der «ganzen Härte des Rechtsstaates», so forderten Politiker nach Silvester wie aus einem Mund, sollten die Übergriffe verfolgt werden. Bis zu 150Ermittler und Staatsanwälte machten sich in Köln an die Arbeit, unterstützt von einem Expertenteam des Scotland Yard. In monatelanger Kleinarbeit identifizierten sie mehr als 300 Tatverdächtige. In bislang 34 Fällen kam es zu Anklagen. Verurteilt wurden fast ausnahmslos Täter, denen Diebstahl oder Hehlerei nachgewiesen werden konnte. Sexuelle Übergriffe erwiesen sich im Tumult als praktisch nicht nachweisbar. Bilder von Überwachungskameras waren oft zu wenig scharf, Täter von Umstehenden verdeckt, Opfer vermochten sich zumeist an keine Gesichter zu erinnern, und wenn sie es doch taten, erkannten sie sie vor Gericht nicht wieder. Zwei Verurteilungen wegen sexueller Nötigung verdankten sich einzig dem Umstand, dass die Täter sich mit den Opfern vor der Tat hatten fotografieren lassen. Angesichts der hohen Erwartungen ist die Ernüchterung über die Bilanz riesig. Immerhin, auf einen positiven Nebeneffekt machte die Polizei aufmerksam: Seit «Köln» werden bei Grossveranstaltungen erheblich mehr sexuelle Übergriffe angezeigt als in den Vorjahren. Nicht die Lage, das Anzeigeverhalten der Opfer habe sich geändert, glauben Experten.

Wie konnte es zu den Übergriffen kommen?

Die Polizei liess den Täter-Mob während Stunden gewähren. Den Tausenden von Belästigern standen lediglich 140 lokale Bereitschaftspolizisten sowie 70 Bundespolizisten gegenüber. Sie hörten trotz der chaotischen Lage auf kein gemeinsames Kommando und funkten auf verschiedenen Frequenzen. Die Kölner Polizeiführung hatte in der gesamten Silvesternacht keine Übersicht und traf deswegen eine Reihe von Fehlentscheiden. Da die Polizisten gegen Randalierer und Belästiger zu Beginn kaum eingriffen, breitete sich unter Tätern das Gefühl aus, ungestraft tun zu können, was immer ihnen einfiel. Die Gewalt schaukelte sich ungebremst hoch. Obwohl schon gegen 21 Uhr abends verzweifelte Notrufe von bedrängten Frauen eingingen und Silvesterraketen wild durch die Menge schossen, schlug die Kölner Polizei nie Alarm. Um 23 Uhr lehnte sie sogar eine Verstärkung durch Reserven der Landespolizei ausdrücklich ab.

Zur selben Zeit räumte die Kölner Polizei den Bahnhofsvorplatz und sperrte die Hohenzollernbrücke über den Rhein. Dies verschärfte die Lage, weil sich im Bahnhof und beim Dom die Leute nun umso mehr drängten. Die meisten sexuellen Übergriffe hatten sich aber bereits davor ereignet; nach Mitternacht kam es vermehrt zu Diebstählen. Die Polizisten fühlten sich nach eigenen Aussagen überfordert und hilflos. Viele Frauen beklagten sich, sie seien von der Polizei nicht ernst genommen worden.

Wie entstand der Eindruck, die Behörden hätten versucht, das Ausmass der Übergriffe zu verschleiern?

Am Neujahrsmorgen verschickte die Kölner Polizei um 8.57 Uhr eine Mitteilung, in der sie Silvesterbilanz zog, unter dem Titel: «Ausgelassene Stimmung – Feiern weitgehend friedlich». Das war weder zynisch noch eine Lüge – die zuständige Beamtin hatte schlicht keine Ahnung, was in der Nacht passiert war. Selbst der Kölner Einsatzleiter hatte sich um 7.32 Uhr mit einer weitgehend ahnungslosen Mail an seine Kollegen verabschiedet: «Hallo zusammen, war zum Teil ein heisser Tanz! Frohes neues Jahr, Joe.» Es dauerte vier Tage, bis die tatsächlichen Ereignisse einer zunehmend schockierten Öffentlichkeit bekannt wurden. Es waren vor allem Kölner Medien, die die Wahrheit aufdeckten, indem sie Hinweisen in sozialen Netzwerken akribisch nachgingen. Die Behörden dagegen hielten sich mit ihrem Wissen so stark zurück, dass man ihnen bald allgemeine Vertuschung und Lüge vorwarf.

Zwei Fälle sind belegt, in denen übergeordnete Polizeistellen versuchten, Reizworte wie «Vergewaltigung» und «Flüchtlinge» aus Pressemitteilungen oder internen Berichten zu entfernen – vergeblich. Obwohl Wolfgang Albers, der Chef der Kölner Polizei, bereits am 2. Januar eine klare Vorstellung von Ausmass und politischer Sprengkraft der Ereignisse hatte, behauptete die Bürgermeisterin Henriette Reker noch drei Tage später, es seien keine Flüchtlinge unter den Tätern. Sie entschuldigte sich später, sie sei von Albers bewusst falsch informiert worden.

Kippte nach «Köln» die Stimmung in der Flüchtlingspolitik?

In vielen Rückblicken gelten die Ereignisse als Wendepunkt, an dem die Willkommenspolitik von Kanzlerin Angela Merkel gescheitert sei und die flüchtlingskritischen Stimmen in Politik und Medien überhandgenommen hätten. Es gibt sogar Behauptungen, man habe in Berlin nach der Silvesternacht erstmals die Schliessung der Grenze ernstlich ins Auge gefasst. «Köln» war zweifellos ein Schock für Deutschland und ein Kipppunkt – dass danach aber alles anders gewesen wäre als zuvor, ist stark übertrieben. Die Zustimmung zu Merkels Politik sank zwar in der Folge, allerdings auf Werte, wie sie ähnlich bereits zwei Monate vor Silvester gemessen wurden. Zu jener Zeit waren erhebliche Verschärfungen des Asylrechts beschlossen worden. Die deutsche Grenze auf der Balkanroute wiederum blieb auch nach «Köln» noch zwei Monate lang für Flüchtlinge offen. Geschlossen wurde der Transit nicht durch Deutschland, sondern durch die Balkanländer, angeführt von Österreich. «Köln» sei nur deswegen zu einer weltweit begierig aufgegriffenen Chiffre geworden, sagte der Verleger Helge Malchow zur «Zeit», weil viele auf ein solches Ereignis gewartet hätten: auf ein Ereignis, das den Stimmungsumschwung von der Willkommens- zur Ablehnungskultur markiert. «Köln» habe den Unmut nicht erzeugt, sondern dem bestehenden Unmut ein Ventil geliefert. Eines immerhin hat sich seither geändert: Über Kriminalität von Zuwanderern wird in Deutschland heute offener geredet als zuvor.

Welche politischen Folgen hatten die Ereignisse?

Wenige Tage nach Silvester entliess der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) den Kölner Polizeichef Albers. Das Landesparlament richtete einen Untersuchungsausschuss ein, der in bislang 59 Sitzungen die Verantwortlichkeiten festzustellen versucht. Die rot-grüne Landesregierung schiebt alle Schuld auf die Stadt Köln und gibt an, selbst von den Ereignissen überrascht gewesen zu sein. Die Opposition plant, das «Versagen» der Regierung vor der Landtagswahl im Mai 2017 zu thematisieren. Mit Verweis auf die Übergriffe von Köln revidierte der Bundestag im Sommer das Sexualstrafrecht. Grapschen wurde unter dem Titel «sexuelle Belästigung» erstmals strafbar. Bei sexuellen Übergriffen aus einer Gruppe heraus können neu nicht nur die eigentlichen Täter belangt werden, sondern auch diejenigen, die mit ihnen eine Gruppe gebildet haben. Zudem sollen Verletzungen der sexuellen Integrität künftig zur erleichterten Ausweisung von ausländischen Tätern führen. Bundesinnen­minister Thomas de Maizière (CDU) verhandelte in Nordafrika mehrmals mit Marokko und Algerien, um Straftäter oder abgewiesene Asylbewerber künftig leichter zurückschaffen zu können. Die Erfolge sind allerdings höchst dürftig.

Was unternimmt die Kölner Polizei, um die Sicherheit am kommenden Silvester zu garantieren?

Die Zahl der Polizisten wird verzehnfacht, auf 1500 Beamte. Dazu kommen 300 Bundespolizisten, 600 Mitarbeiter des Ordnungsamtes und private Sicherheitsdienste. Um den Dom ist Feuerwerk verboten, Handtaschen und Rucksäcke werden kontrolliert, die Hohenzollernbrücke für Fussgänger gesperrt. Zusätzliche Videokameras überwachen die Gegend, im Vorfeld beobachtet die Polizei die Stimmung in den sozialen Medien. Damit das Zentrum nicht zu einer leeren Hochsicherheitszone verkommt, soll ein Künstler die Domplatte in einen farbigen «Licht-Traum-Raum» verwandeln.

