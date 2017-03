Ein Terroranschlag mitten ins Herz der britischen Demokratie

Solche Bilder hat London lange nicht gesehen: Eine Gruppe französischer Schüler rannte schreiend von der Westminster Bridge, manche weinend, alle fassungslos. Manche ihrer Mitschüler waren gerade von einem Attentäter mit einem Auto angefahren worden, in kalter Absicht. Passanten liefen geduckt, als seien sie in einem Kriegsgebiet. Auf der Brücke lagen Menschen, teils bewegungslos, teils sich windend vor Schmerzen. Schüsse fielen, und dann war da überall der Klang der Sirenen. Er erfüllte ganz Westminster, das Herz der britischen Demokratie, und dieser Klang bedeutete, dass etwas Furchtbares geschehen war: Mindestens vier Menschen sind am Mittwoch bei einem Anschlag am Londoner Parlament getötet worden, darunter der Attentäter. Mehrere Passanten wurden teils schwer verletzt. Die Polizei geht von einer terroristischen Attacke aus.

Zuletzt war London am 7. Juli 2005 in ähnlicher Weise angegriffen worden. Damals starben bei Bombenattacken von islamistischen Fanatikern 52 Menschen, mehr als 700 wurden verletzt. Dieser Anschlag hat sich tief ins Bewusstsein der Stadt eingebrannt. Nach den jüngsten Attacken in Paris und Berlin war es für pessimistische Londoner nur eine Frage der Zeit, bis auch die britische Hauptstadt wieder Ziel eines eine Anschlags sein würde. Die schreienden Menschen, die Sirenen: Sie klangen am Mittwoch wie die Melodie des Terrors, die zurückgekehrt ist in eine Stadt, die sich lange recht sicher fühlte, obwohl die Polizei seit einigen Jahren die zweithöchste Sicherheitsstufe verhängt hatte.

Passanten «umgemäht»

Augenzeugen berichteten, dass ein Mann am Nachmittag zunächst Passanten auf der Westminster Bridge mit einem Auto vorsätzlich angefahren hat. Er habe sie «umgemäht», erzählten sie. Dabei kamen drei Menschen ums Leben, mindestens vierzig wurden verletzt. Laut Aussage eines Arztes im St.-Thomas-Hospital, das direkt an der Westminster Bridge liegt, haben einige der Opfer «katastrophale Verletzungen» erlitten. Es sei nicht auszuschliessen, dass die Zahl der Toten steige. Das Auto des Attentäters krachte schliesslich in einen Zaun am Parlamentsgelände.

Video – Helikopter-Aufnahmen der Westminster-Brücke zeigen die Erstversorgung der Verletzten nach dem Angriff.

An dem Eingang des Parlaments, den die Abgeordneten benutzen, wurde anschliessend ein Polizist mit einer Stich- oder Hiebwaffe so schwer verletzt, dass er wenig später trotz aller Wiederbelebungsversuche starb. Ein Abgeordneter war trotz Warnungen der Polizei, sich in Sicherheit zu bringen, zu dem Beamten geeilt, und hatte versucht, dessen Blutungen zu stillen und ihn mittels Mund-zu-Mund-Beatmung am Leben zu halten.

Die Gegend um Westminster gilt als die am besten gesicherte des Landes. Neben den uniformierten Beamten sind dort viele Polizisten in Zivil unterwegs. Zwei dieser Zivilbeamten forderten den Mann auf, sich zu ergeben. Als er sie ignorierte, schossen sie, Zeugen hörten zwei oder drei Schüsse. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag. Offenbar handelte es sich um den gleichen Mann, der zuvor das Auto gefahren hatte. Die Polizei teilte am Abend mit, dass sie sich nicht festlegen wolle, aber von einem Einzeltäter ausgehe.

Keine Angaben über Täter und Motiv

Im Jahr 2013 ist der Soldat Lee Rigby von zwei radikalisierten britischen Islamisten überfahren und brutal niedergestochen worden. Im Jahr 2016 ist die Labour-Abgeordnete Jo Cox von einem offenbar verwirrten, ebenfalls britischen Mann getötet worden, weil der offenbar rechtsradikalen Ideen anhing. Über die Herkunft dieses neuen Attentäters und dessen Motiv gab es am Mittwoch seitens der Polizei zunächst keine Angaben.

Des Weiteren wollte sich ein Sprecher der Polizei nicht dazu äussern, ob die Bedrohung endgültig vorüber sei. Er forderte die Bevölkerung zur Wachsamkeit auf und bat darum, die Gegend um Westminster zu meiden. Die Anti-Terror-Einheit von Scotland Yard habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte der Sprecher. Noch in der Nacht zum Donnerstag sollte unter Vorsitz von Theresa May das Notfallkomitee Cobra tagen, in dem Mitglieder der Regierung mit hochrangigen Vertretern der britischen Sicherheitsdienste zusammenkommen.

Erste Notrufe waren um 14.40 Uhr Ortszeit eingegangen. Darin wurde von dem Amokfahrer auf der Westminster Bridge, der Messerattacke und von einer Frau berichtet, die in die Themse sprang, um nicht überfahren zu werden. Sie wurde mit ernsten Verletzungen geborgen. Rund um den Tatort in Westminster kam am Abend alles zum Stillstand, selbst das Riesenrad an der Themse wurde angehalten, obwohl noch Menschen in den Gondeln waren. Bürgermeister Sadiq Khan dankte den Einsatzkräften für ihr rasches Eingreifen.

Innerhalb von Minuten wurde das Gelände von der Polizei abgesperrt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Die Parlamentsabgeordneten wurden dazu aufgefordert, im Gebäude zu bleiben, das komplett abgeriegelt und von bewaffneten Einsatzkräften gesichert wurde. Premierministerin Theresa May, die im Parlament weilte, war bereits wenige Minuten nach dem Anschlag von einer Eskorte in Sicherheit gebracht worden.

Das schottische Regionalparlament, das am Mittwoch über ein neues Unabhängigkeitsreferendum abstimmen wollte, brach seine Debatte ab. Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon sagte, die Gedanken der Schotten seien bei den Opfern von Westminster. (Tages-Anzeiger)