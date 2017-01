Endstation Belgrad

«Das Problem sind die Grenzen». Diese Botschaft haben die Flüchtlinge an die Wand eines verlassenen Hangars am Belgrader Bahnhof gemalt. Es ist ein Hilfeschrei vor allem junger Männer aus Afghanistan und dem Nahen Osten, die in der serbischen Hauptstadt gestrandet sind. Von hier aus versuchen sie, die Flucht nach Westeuropa zu organisieren. Doch seit die Balkanroute geschlossen ist, harren etwa 1000 Migranten in diesem wilden Camp aus. Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Es gibt keine Heizung, keine Toiletten, keinen Strom. Die Menschen schlafen auf dem Betonboden, kochen im Freien, waschen sich in der eisigen Kälte, die auch den Balkan erfasst hat.

Die Hilfsorganisationen sind alarmiert. In den letzten Tagen sind durch die Kältewelle über zehn Menschen in der Region erfroren. Opfer werden auch unter den Flüchtlingen befürchtet, wenn nichts unternommen wird. Amnesty International appelliert an die serbische Regierung, die Migranten dringend zu versorgen und Unterkünfte bereitzustellen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen warnte, in Belgrad könnte ein neues Calais entstehen. In dem chaotischen Lager in Frankreich campierten monatelang Tausende Migranten, die nach Grossbritannien wollten.

Geschäft für Menschenschmuggler

Die meisten Flüchtlinge, die rund um den Belgrader Bahnhof hausen, wollen nicht in offiziellen Asylzentren untergebracht werden. «Wir haben Angst, dass die serbischen Behörden uns nach Mazedonien deportieren», sagt Fahim Ham, ein junger Mann aus Afghanistan gegenüber Radio Free Europe. Auf keinen Fall wolle er nach Presevo in Südserbien zurück, das sei weit weg von der ungarischen Grenze. Hilfsorganisationen werfen der Regierung vor, sie schaffe Flüchtlinge illegal aus. Kürzlich wurde der Fall einer siebenköpfigen irakischen Familie bekannt, die an der Grenze zu Bulgarien abgesetzt wurde. Wo Flüchtlinge sind, da wittern Menschenschmuggler das grosse Geschäft. «Sie setzen Gerüchte in Umlauf, wonach Flüchtlinge sofort abgeschoben werden, wenn sie eine Unterbringung in Aufnahmezentren akzeptieren», erklärt Adrian Nikacevic vom Jesuit Refugee Service in Belgrad.

Die serbische Regierung hat im vergangenen November beschlossen, dass Flüchtlinge, die sich ausserhalb der staatlich kontrollierten Asylzentren befinden, keine Hilfe bekommen sollen. Diese Haltung wird angesichts der eisigen Temperaturen und der zunehmend unerträglichen Zustände in Belgrad auch von den Medien kritisiert. «Die Regierung und das UNO-Kommissariat für Flüchtlinge haben sich für die Taktik der Erschöpfung entschieden», schreibt das Nachrichtenmagazin «Vreme». Gemäss Angaben von Ärzte ohne Grenzen halten sich über 8000 Flüchtlinge in Serbien auf. In den Aufnahmezentren des Landes sind laut offiziellen Angaben 6000 Plätze verfügbar, davon aber nur 3140 winterfeste.

«Mehr als genug Plätze»

Ein ganz anderes Bild malt Serbiens Arbeitsminister Aleksandar Vulin. Im staatlichen Fernsehen sagte er, es gebe in den Aufnahmezentren «mehr als genug Plätze», Kinderkrippen, kostenloses Internet, die Flüchtlinge bekämen dort drei Mahlzeiten am Tag und würden medizinisch betreut. Ärzte berichten, immer mehr Flüchtlinge hätten Hautinfektionen oder Atemprobleme. Die Zeitung «Blic» meldet, das Asylzentrum Krnjaca in Belgrad sei desinfiziert worden, weil Flüchtlinge an Räude erkrankt und von Läusen befallen seien. Diese Woche gaben etwa 200 Flüchtlinge im wilden Camp am Belgrader Bahnhof auf. Sie wurden in einem offiziellen Lager untergebracht. Angesichts der aussichtslosen Lage entscheiden sich einzelne Flüchtlinge, einen Asylantrag in Serbien zu stellen. (Tages-Anzeiger)