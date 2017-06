Helmut Kohl ist tot. Das gab die CDU-Bundeszentrale am Freitagabend über den Internetdienst Twitter bekannt. Die «Bild»-Zeitung berichtete auf ihrer Internetseite, der Altkanzler sei am Morgen in seinem Haus in Ludwigshafen im Alter von 87 Jahren gestorben. Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler.

Der am 3. April 1930 in Ludwigshafen geborene Kohl arbeitete sich rasch in der CDU Rheinland-Pfalz hoch und wurde dort 1969 Ministerpräsident. 1982 gelang ihm in einer Koalition mit der FDP der Sprung ins Kanzleramt. 16 Jahre hielt er sich an der Macht, bis er 1998 die Bundestagswahl gegen den SPD-Kandidaten Gerhard Schröder verlor.

Kanzler der Einheit

Als «Kanzler der Einheit» ging Kohl in die Geschichtsbücher ein. In seiner Amtszeit fiel die Berliner Mauer und unter seiner Regierung gelang es, die deutsche Wiedervereinigung nach jahrzehntelanger deutscher Teilung zu vollenden. Seine letzten Lebensjahre waren von Krankheit geprägt; am Staatsakt zum 20. Jahrestag des Mauerfalls nahm er 2009 im Rollstuhl sitzend teil.

«Mein Leben war ein ereignisreiches Leben, mit vielen Höhen und sehr vielen Tiefen. Es war ein Leben, von dem ich sagen darf, es hat einen Sinn gehabt.» Helmut Kohl selbst sagte das an seinem 80. Geburtstag.

Jean-Claude Juncker hat auf Twitter seine Trauer geäussert. Helmut Kohl habe ihn als enger Freund auf allen europäischen Wegen geleitet und begleitet, schreibt der Präsident der Europäischen Kommission.

Ich bin in grosser Trauer über den Tod von Helmut Kohl, meinem engen Freund. Er hat mich auf allen europäischen Wegen geleitet und begleitet. pic.twitter.com/0QdGsbZHlg — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) June 16, 2017

