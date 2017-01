Komplett verrannt

Auf einem Plakat an einer Istanbuler Schnellstrasse ist ein Baum zu sehen, von oben bis unten mit Weihnachtskram behängt. Davor vier Rentiere, sie ziehen den Schlitten des Weihnachtsmanns am Vollmond vorbei. Das Plakat haben sie wohl vergessen abzunehmen. Es ist riesengross und wirbt für eine bekannte türkische Modekette. Darauf der Schriftzug: Mutlu Yillar! Glückliche Jahre. Der türkische Neujahrsgruss.

In den mehr als 80 000 Moscheen des Landes hatten die Imame am vergangenen Freitag eine Predigt verlesen, geschrieben vom Chef des staatlichen Religionsamtes Diyanet, Mehmet Görmez. Darin wurden die Menschen aufgefordert, dieses «unislamische» Silvesterfest nicht zu feiern, weil es «mit unseren Werten» nicht vereinbar sei. Genauso wenig wie die ganzen Weihnachtsmänner, die Werbeleute auch in der Türkei so lieben.

Geister, vom Staat gerufen

Nach dem Anschlag auf den Nachtclub Reina, in dem in der Silvesternacht 39 Menschen starben, mutmasslich durch einen islamischen Fundamentalisten, beeilte sich Diyanet-Chef Görmez, alle möglichen bösen Geister ­wieder einzufangen. «Es macht keinen Unterschied, ob diese barbarische Tat in einem Basar oder in einem Gotteshaus oder in einem Ort der Unterhaltung ausgeführt wird», sagte der oberste türkische Religionswächter.

Aber so leicht lassen sich die Geister nicht wieder vertreiben. Es bleibt der Streit, der die Gesellschaft immer mehr zerreisst. Ein Kolumnist des Massenblattes «Hürriyet» hat es so formuliert: Das Religionsamt sollte sich in seinen Freitagspredigten doch lieber mal mit den Fanatikern des IS auseinandersetzen statt damit, wie Menschen in der Türkei den Jahreswechsel feiern.

Silvester könnte einfach nur ein Fest sein – und nicht Gegenstand eines Kulturkampfes. Viele Türken feierten es bisher ja auch, ohne sich gross Gedanken zu machen, mit Weihnachtsmannkostümen und Geschenken. Republikgründer Kemal Atatürk schenkte den Türken 1935 auch den Neujahrstag als Feiertag. Er führte Silvester-Galafeiern ein, auch, weil er alles Religiöse, alles Traditionelle, für ein Zeichen von Rückständigkeit hielt. Atatürk trank Alkohol, er feierte viel. Grund genug für strenggläubige Muslime heute, dem Republik­gründer zu misstrauen. Je mehr die ­islamisch-konservative AKP-Regierung unter Staatspräsident Recep Tayyip ­Erdogan das Land umbaut, je mehr das Religiöse wieder alle Lebensbereiche durchdringt, desto mehr geraten säkulare Traditionen unter Druck. Nach 14 Jahren AKP ist das Silvesterfeiern in der Türkei zu einem Statement geworden. Es bleibt die Frage: Wie viel Freiraum lässt man sich gegenseitig noch?

Verprügelter Weihnachtsmann

Einige Tage vor der Silvesternacht machte im Internet ein Foto eines weiteren Plakats die Runde. Es soll im Geschäftsviertel Ikitelli gehangen haben, einem der Randbereiche Istanbuls, wo die Stadt eher unübersichtlich wird, und konservativ. Es zeigte, wie ein Weihnachtsmann verprügelt wird. Ein Mann mit kräftigen Oberarmen schlägt ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Text dazu: «Wir sind Muslime. Nein zu den Silvester- und Weihnachtsfeiern.» Auf dem Kopf trägt der Schläger einen Fes, die traditionelle osmanische Kopfbedeckung, die Atatürk auch abgeschafft hat, mit einem eigenen Hutgesetz.

Onur M. lebt gewöhnlich in Dortmund, er ist Anlagenmechaniker in Ausbildung. Nun liegt er in Istanbul in einem Krankenhausbett. Eine Kugel war in Hüfthöhe in seinen Körper eingedrungen. «Klar kann man in Istanbul Silvester feiern», sagt Onur M., einmal in seinem Leben müsse man das sogar tun. So dachte er. Deshalb ist er mit zwei Freunden nach Istanbul gereist und ins Reina gegangen. Sie hatten gerade noch einen Tisch ergattert, vor ihnen der Bosporus, über ihnen der Nachthimmel. Onur M. liegt also in diesem Krankenhausbett und hat immer noch Angst. In der ersten Nacht fürchtete er, jederzeit könne jemand ins Zimmer kommen und herumballern.

Die Angst ist greifbar in der Stadt, sie hat sich in ihr eingenistet. Viele Menschen steigen jeden Tag mit einem mulmigen Gefühl in die U-Bahn oder in den Bus. In einem Bekennerschreiben, das der IS zu dem Anschlag im Reina hinterliess, heisst es, der Attentäter habe die Freude «in Trauer» verwandeln wollen.

Sich das Fest vom IS zerschiessen und von der eigenen Regierung schlechtreden zu lassen, das ist eine unerträgliche Vorstellung für viele Türken, die sich dem Westen zugewandt fühlen. Abgeordnete der einst noch von Atatürk gegründeten Partei CHP – Verteidiger des säkularen Erbes und in der Regel überzeugte Silvesterfeierer – verlangten nach dem Anschlag den Rücktritt der Regierung.

Sie habe sich im Anti-Terror-Kampf komplett verrannt. Alle zehn Tage komme es mittlerweile zu einem schweren Terroranschlag in der Türkei, niemand scheine die Täter aufhalten zu können. Aber weit mehr als hundert ­regierungskritische Journalisten sitzen im Gefängnis, Schriftstellern wird der Prozess gemacht, der Sicherheitsapparat entkernt, weil die Regierung überall Terrorhelfer wittert. Zehntausende Beamte, auch viele Polizisten und Geheimdienstleute, wurden entlassen. Da stellt sich schon die Frage. Wer soll dieses Land überhaupt noch beschützen? Vor dem Reina tat in der Silvesternacht ein erst 21 Jahre alter Polizist Dienst. Der Attentäter streckte ihn mit gezielten Schüssen nieder.

