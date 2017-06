Macrons Personalkrise

Emmanuel Macron will Frankreich umkrempeln. Und er will dies mit glaubwürdigem Personal tun – mit Ministern und Parlamentariern, die nicht in Skandale und Affären verwickelt sind. Schliesslich sollen die Franzosen ihren Politikern wieder vertrauen können. Doch mit seiner angekündigten Reform für mehr Anstand in der Politik hat Macron bereits in kürzester Zeit einen ernsthaften Glaubwürdigkeitsverlust erlitten. Darum wird der Staatschef vier Minister ersetzen müssen. Macron hatte am Sonntag nach der zweiten Runde der Parlamentswahlen eine Regierungsumbildung eingeleitet, wie es in Frankreich üblich ist. Aber nach den Ministerrücktritten der letzten Tage wird die Zusammenstellung des neuen Kabinetts eine grössere und delikatere Übung als erwartet. Der 39-jährige Staatschef will seine neue Regierungsmannschaft um den Premierminister Edouard Philippe noch heute Mittwochabend vorstellen.

Scheinbeschäftigungen im EU-Parlament

Wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre sind die drei Minister der mit En Marche verbündeten Zentrumspartei Modem aus der Regierung zurückgetreten: erst Verteidigungsministerin Sylvie Goulard, dann Europaministerin Marielle de Sarnez und schliesslich Justizminister François Bayrou. Es besteht der Verdacht, dass EU-Parlamentsabgeordnete der Modem-Partei ihre Mitarbeiter in Wirklichkeit für Parteiaufgaben eingesetzt haben. Das würde eine Veruntreuung von EU-Mitteln bedeuten. Die französische Justiz hat inzwischen Vorermittlungen eingeleitet.

In der Scheinbeschäftigungsaffäre um Modem sind die Namen von Parteichef Bayrou und de Sarnez gefallen, nicht aber von Goulard, die trotzdem aus der Regierung zurücktritt. Goulard will «frei ihre Redlichkeit unter Beweis stellen», falls die Justiz auch die Arbeit ihrer früheren EU-Assistenten unter die Lupe nehmen sollte. Zudem seien «mögliche Polemiken» nicht vereinbar mit dem Amt eines Ministers.

Bei französischen Politikern sind Scheinbeschäftigungen offenbar gang und gäbe. Bereits ermittelt wird zum Beispiel gegen Marine Le Pen in ihrem Amt als Abgeordnete des EU-Parlaments sowie gegen andere EU-Parlamentarier des Front National. Auch der republikanische Präsidentschaftskandidat François Fillon ist ins Visier der Justiz geraten wegen der Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau und seiner Kinder.

Kurze Karriere in der französischen Regierung: (oben von links im Uhrzeigersinn) Francois Bayrou, Justizminister; Marielle de Sarnez, Europaministerin; Richard Ferrand, Minister für den territorialen Zusammenhalt; und Sylvie Goulard, Verteidigungsministerin. Foto: Reuters

Macron hatte eigentlich als Regel festgelegt, dass seine Minister zurücktreten müssen, wenn sie von der Justiz formell beschuldigt werden, nicht aber bei Vorermittlungen. Wegen der Häufung von Verdachtsfällen ist die Rücktrittsregel offensichtlich ausser Kraft gesetzt worden. Schliesslich gehts um die Glaubwürdigkeit des Präsidenten.

Schon vor den Rücktritten der drei Modem-Minister war Macron wegen eines engen Weggefährten aus seiner En-Marche-Bewegung in die Kritik geraten. Richard Ferrand, den der Staatschef als Minister für den territorialen Zusammenhalt eingesetzt hatte, ist offenbar in eine Immobilienaffäre verstrickt. Als Chef einer Versicherung soll Ferrand 2011 seine Lebensgefährtin bei einem Immobiliengeschäft bevorzugt haben. Auch in diesem Fall führt die Justiz Vorermittlungen. Gemäss Medienberichten vom Montag wird Ferrand nicht der neuen Regierungsmannschaft angehören.

«Grosse Regierungskrise, politischer Skandal»

Für Macron ist vor allem der Abgang von Bayrou eine herbe Niederlage, die mit einem Glaubwürdigkeitsverlust einhergeht. Bayrou hätte als Justizminister ein Gesetz für mehr Moral in der Politik durch die Nationalversammlung bringen sollen. Bayrou hatte sich immer als untadeliger Kämpfer gegen Vetternwirtschaft in der Politik präsentiert, sein Image hat aber wegen der Scheinbeschäftigungsaffäre Schaden genommen. Gemäss einer aktuellen Umfrage äusserte sich eine Mehrheit der Franzosen gegen den Verbleib von Bayrou in der Regierung, obwohl dieser die Vorwürfe bestreitet.

Die Ministerrücktritte haben scharfe Reaktionen der Opposition provoziert. «Ein Viertel der Regierung fällt», kritisierte Laurent Wauquiez, der Vize-Vorsitzende der konservativen Republikaner. Ausserdem sprach er von einer «grossen Regierungskrise und einem politischen Skandal». Auch die Rechtspopulistin Marine Le Pen meldete sich zu Wort. Sie warf Macron vor, Bayrou «wie ein altes Handtuch» wegzuwerfen. Macron habe Bayrou während des Wahlkampfes nur «benutzt». Tatsächlich ist der Staatschef nicht mehr auf die Zentrumspartei angewiesen: Bei den Parlamentswahlen gewann La République en March» auch ohne die Modem eine absolute Mehrheit. (Tages-Anzeiger)