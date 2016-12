Prinz Charles’ Vorweihnachtspredigt

Mit einer leidenschaftlichen Vorweihnachtsbotschaft an seine Landsleute hat sich Prinz Charles, der wahrscheinlich nächste König von England, am Donnerstag erneut in die politischen Auseinandersetzungen in Grossbritannien eingeschaltet – und der traditionellen Weihnachtsansprache seiner Mutter vorgegriffen, die wie jedes Jahr am 25. Dezember ausgestrahlt wird.

Charles warnte in einem BBC-Radiobeitrag eindringlich vor wachsender religiöser Intoleranz und vor einer Rückkehr in die 30er-Jahre. Ausdrücklich verurteilte der Prinz von Wales «populistische Gruppen», die in aller Welt «zunehmend aggressiv» gegen Angehörige religiöser Minderheiten vorgingen. Diese Gruppen seien vielfach «im Aufstieg begriffen», klagte Charles: «Das alles ist zutiefst beängstigend, wenn man an die dunklen Tage der 30er-Jahre denkt.»

«Die Generation meiner Eltern kämpfte noch und liess ihr Leben im Kampf gegen Intoleranz, monströsen Extremismus und unmenschliche Versuche, die jüdische Bevölkerung Europas zu vernichten», sagte der Kronprinz. «Wir schulden es all denen, die damals litten und auf schreckliche Weise umkamen, dass die Schrecken der Vergangenheit sich nicht wiederholen.»

63 Millionen auf der Flucht

Die letzten Jahre über hatte Charles schon mehrfach «einen offenbar zunehmenden Antisemitismus» angeprangert und sich alarmiert gezeigt von der Lage der Christen im Nahen Osten: «Aber auch Muslime finden sich in ernstem Masse verfolgt und diskriminiert.» Wo religiöser Hass zunehme, steige auch die Zahl der Menschen, die vor solcher Verfolgung flüchteten. Der UNO zufolge hätten sich im Vorjahr weltweit mehr als 63 Millionen Menschen auf der Flucht befunden.Charles setzte sich in diesem Punkt betont ab von der britischen Regierung, welche die Aufnahme von Flüchtlingen scharf begrenzt hat und von einer proportionalen Verteilung von Asylbewerbern in Europa nichts wissen will. «Das Leiden endet nicht damit, dass (diese Leute) Zuflucht suchen in einem fremden Land», erklärte der Prinz seinen Zuhörern.

Jetzt sei eine gute Zeit, sich an die Weihnachtsgeschichte zu erinnern, bei der es immerhin um «die Flucht der heiligen Familie» gegangen sei, die «gewaltsamer Verfolgung zu entkommen» suchte, meinte Charles. Und sei nicht auch der Prophet Mohammed von Mekka nach Medina gezogen, um Glaubensfreiheit für sich und seine Anhänger zu finden?Die Queen ist erkältet

Prinz Charles und seine Söhne William und Harry treten neuerdings zunehmend in den Vordergrund auf der Bühne des britischen Königshauses. Die 90-jährige Queen nimmt zwar immer noch rund 300 öffentliche Auftritte wahr im Jahr, beginnt aber, sich manchen Verpflichtungen nach und nach zu entziehen. So hat sie just in diesem Monat die Zahl ihrer Schirmherrschaften für karitative und andere Organisationen um 25 verringert. Sie ist aber immer noch Schirmherrin von rund 600 Verbänden.

Sorge bereitete in der königlichen Familie jetzt allerdings die Nachricht, dass die Queen und ihr Mann, der 95-jährige Prinz Philip, ihre traditionelle Dezemberreise nach Schloss Sandringham in Ostengland wegen «starker Erkältungen» um einen Tag verschieben mussten. In Sandringham verbringen die Royals traditionell die Weihnachts- und Silvesterzeit. Sie wurden am Donnerstag im Helikopter dorthin geflogen.

Am Dienstag hatte die Königin noch die Familie «im weitesten Kreis» zum alljährlichen Vorweihnachtsessen im Buckingham Palace empfangen. Elizabeth hat sich bisher, nach Auskunft ihrer Ärzte, «robuster Gesundheit» erfreut. Prinz Philip unterzog sich mehrfach kürzeren Krankenhausbehandlungen und musste unter anderem wegen einer Herzoperation Weihnachten 2011 in einer Klinik, nicht weit von Sandringham entfernt, verbringen.

(Tages-Anzeiger)