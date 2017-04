Reparatur von Panzer löst Explosion aus

Wenige Tage vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei hat sich am Dienstag eine heftige Explosion nahe einer Polizeiwache in der südosttürkischen Kurdenmetropole Diyarbakir ereignet. Nach Angaben von Rettungskräften wurden mindestens vier Menschen verletzt. Die Detonation war so stark, dass sie in der ganzen Stadt zu hören war, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Laut der Nachrichtenagentur Dogan News Agency soll es sich aber nicht um einen Anschlag handeln. Auslöser seien vielmer Reparaturarbeiten an einem Polizeipanzer gewesen.

Auch der Fernsehsender NTV berichtete, zu der Detonation sei es gekommen, als ein gepanzertes Polizeifahrzeug repariert wurde, liess aber offen, ob es sich um einen Anschlag oder einen Unfall handelt. Teile eines Gebäudes seien eingestürzt. Eine Person sei schwer verletzt worden.

Starker Widerstand gegen Erdogan

Die Türken sind am kommenden Sonntag aufgerufen, über die Einführung eines Präsidialsystems abzustimmen. Mit der von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebten Verfassungänderung würde die Macht des türkischen Staatschefs deutlich ausgeweitet. Kritiker werfen dem Staatschef vor, seine autoritäre Alleinherrschaft durch die Reform zementieren zu wollen.

In den kurdischen Regionen der Türkei ist der Widerstand gegen Erdogan besonders stark. Dort kämpft auch die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gewaltsam gegen den türkischen Staat. Sie verübt seit Jahren immer wieder blutige Anschläge gegen Polizisten und Soldaten in der Türkei. (rub/AFP)