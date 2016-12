Russland ist unschlagbar

Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich unbeeindruckt von den Ankündigungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, das Atomwaffenarsenal der USA auszubauen. Diese Absicht habe Trump bereits im Wahlkampf geäussert, sagte Putin am Freitag in Moskau. Stattdessen kritisierte er ein weiteres Mal die amtierende US-Regierung. Deren Hinweis auf die militärische Stärke der Vereinigten Staaten sei überflüssig gewesen.

Der Schlagabtausch hatte sich an einer Äusserung entzündet, die Putin am Donnerstag bei einem Treffen im Verteidigungsministerium gemacht hatte. Dabei nannte er die Stärkung von Russlands Nuklearpotenzial als Hauptziel für das kommende Jahr. Russland sei «stärker als jeder Aggressor», sagte Präsident Putin. Eine neue Generation von Raketen sei in der Lage, «bestehende und künftige Raketenabwehrsysteme zu durchdringen». Ein Sprecher der Regierung in Washington hatte daraufhin erklärt, dass die USA derzeit die stärkste Militärmacht der Welt seien.

Atomwaffen haben Priorität

Putin betonte gestern bei einem fast vierstündigen Fragemarathon vor 1400 Journalisten, er habe lediglich gesagt, dass kein «Aggressor» in der Lage sei, Russland zu besiegen. Das kann als Hinweis verstanden werden darauf, dass er in den USA keine Bedrohung für Russland sieht. Allerdings nennt die gültige Militärdoktrin der Russischen Föderation die Nato ausdrücklich als eine der Hauptbedrohungen. Die USA sind das bei weitem stärkste Mitglied des nord­atlantischen Bündnisses.

In einer Twitter-Nachricht hatte sich Donald Trump in der Nacht auf Freitag für eine nukleare Aufrüstung der USA ausgesprochen. Das Atomwaffenpotenzial müsse «massiv gestärkt und ausgebaut» werden, bis der Rest der Welt im Umgang mit diesen Waffen «zur Vernunft kommt». Zuvor hatte er sich auf seinem Landsitz in Palm Beach mit Vertretern des Pentagon und der Rüstungsindustrie getroffen. Ob sich Trumps Tweet auf Putins Äusserungen bezog, ist nicht klar. Ein Sprecher Trumps führte aus, der designierte US-Präsident habe bei seiner Äusserung die Gefahr durch eine Verbreitung von Nuklearwaffen «vor allem unter terroristischen Organisationen und instabilen oder schurkischen Staaten» im Sinn gehabt.

Die USA und Russland verfügen über die grössten Atomwaffenarsenale der Welt. 2010 schlossen Barack Obama und der damalige russische Präsident Dmitri Medwedew den New-Start-Vertrag, gemäss dem die Zahl der atomaren Sprengköpfe auf je 1550 beschränkt werden soll. Er gilt bis 2021. Putin sagte, seine Rüstungspläne bewegten sich im Rahmen der gültigen Vereinbarungen. Die Modernisierung der russischen Atomwaffen gehört schon länger zu den Prioritäten Moskaus. Bei früheren Gelegenheiten hatte Putin erklärt, Russland verfüge bereits über Raketen, die jedes Abwehrschild durchbrechen könnten. Auch die USA planen eine Modernisierung ihrer in die Jahre gekommener Atomraketen.

Obamas Vorgänger George W. Bush hatte 2002 den ABM-Vertrag zur Begrenzung von Raketenabwehrsystemen gekündigt. Damals sagte Putin, Russlands Sicherheit sei davon nicht betroffen. Später änderte er seine Meinung und nannte den Aufbau eines Raketenabwehrschirms in Europa als Grund dafür, dass sich Russland bedroht fühle. In der Logik des «Gleichgewichts des Schreckens» wäre ein funktionierender Schild bedrohlich, weil er einen atomaren Erstschlag denkbar macht, ohne dass der Täter einen Gegenschlag fürchten muss.

Auf seiner grossen Pressekonferenz zum Jahresende wiederholte Putin sein Lob für Trump. Dieser habe «die Stimmung im Volk erkannt und bis zum Schluss durchgehalten, als niemand mehr an ihn glaubte – ausser uns». Vorwürfe, Hacker hätten sich im russischen Auftrag in den US-Wahlkampf eingemischt, wies Putin erneut zurück. Es sei kaum festzustellen, woher solche Angriffe kämen. Viel interessanter sei doch, dass sie «die Wahrheit ans Licht gebracht» und gezeigt hätten, «wie die Demokraten die öffentliche Meinung manipulieren».

Die Evakuierung Aleppos nannte Putin «die grösste humanitäre Mission der modernen Geschichte», die dem Einsatz von Russland, des Iran, der Türkei und Bashar al-Assad zu verdanken sei. 100'000 Menschen seien aus der jahrelang umkämpften Stadt gebracht worden. Syrien brauche jetzt überall im Land Waffenstillstände.

