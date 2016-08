Tausend Nachbeben und ein Jahrhundertplan

Nach und nach werden alle persönlichen Schicksale bekannt, die traurigen Geschichten von Menschen, die in einer Sommernacht von einem Erdbeben aus dem Leben gerissen wurden, die Familientragödien, die Trauer um viele kleine Kinder. Und so sind die wenigen Glücksmomente, die es bei der Suche nach Überlebenden unter den Schuttbergen in Amatrice und Accumoli, in Arquata und Pescara del Tronto auch Stunden nach dem Unglück noch gibt, umso berührender.

Zum Beispiel die Rettung von Giorgia, einem vierjährigen Mädchen, das mit seiner Familie im kleinen Dorf Pescara del Tronto in den Marken in den Ferien war. Das Ferienhaus wurde fast vollständig zerstört. Die Eltern überlebten. Giorgia und ihre ältere Schwester Giulia aber wurden verschüttet, scheinbar hoffnungslos. Ein Spürhund wies den Helfern den Weg zu einer zwei Meter dicken Trümmerdecke, unter der er Leben ausgemacht hatte. Zunächst fanden die Retter eine Plüschpuppe, dann griffen sie nach einem Bein – es war das kalte Bein der toten Giulia. Giorgia lag unter Giulia, geschützt von deren Körper. Sie stöhnte leise. Als man sie 16 Stunden nach dem Beben aus dem Loch zog, sagte sie nur: «Ich bin Giorgia.» Das italienische Staatsfernsehen interviewte den Vater der beiden Mädchen. Und der sagte immer wieder, er danke Gott, dass er ihm wenigstens ein Kind gelassen habe. Wenigstens Giorgia.

Auch am dritten Tag nach dem grossen Beben vom 24. August, das mindestens 278 Todesopfer gefordert hat, wurde die Region rund um das Epizentrum von immer neuen Erdstössen erschüttert. Alle paar Minuten. Fast tausend Nachbeben gab es bereits. Die Geophysiker erklären in den Medien, es sei normal, dass die Erde nach einem grossen Erdstoss eine Weile weiterbebe. Sie nennen es einen Erdbebenschwarm, und der könne einige Stunden, einige Tage oder auch mehrere Jahre dauern. Etwas aussergewöhnlich sei allenfalls, dass es so viele Beben in so kurzer Zeit gegeben habe.

300 Milliarden Euro nötig

Manchmal sind die Erschütterungen so stark, dass man sie auch im fernen Rom spürt. Am Freitagmorgen etwa erreichte ein Beben die Stärke von 4,8 auf der Richterskala. In Amatrice musste danach der Ponte a Tre Occhi, die wichtigste Brücke auf dem Weg ins Dorf, gesperrt werden. Die Risse sind so bedrohlich breit, dass man einen baldigen Einsturz befürchten muss. Bisher benutzten die meisten grossen Fahrzeuge der Feuerwehr, des Zivilschutzes und des Roten Kreuzes diese Brücke. Nun gibt es nur noch einen, deutlich komplizierteren, Zugang zum Dorf, was die Hilfsoperation erschwert. Die Sporthalle von Amatrice, in der viele Obdachlose untergebracht waren, wurde nach den jüngsten Beben vorsichtshalber evakuiert.

In Rom wird unterdessen bereits über Ideen debattiert, wie die getroffenen Dörfer wieder aufgebaut werden könnten. In der Vergangenheit kam es nach Erdbeben allzu oft vor, dass die Menschen, die ihre Häuser verloren hatten, jahrelang in Provisorien lebten. Die Regierung von Premier Matteo Renzi gelobte nun, sie werde beim Wiederaufbau auf die Bürgermeister hören, weil die am besten wüssten, was ihre Bürger wünschten, und schnell agieren.

Wenig wahrscheinlich ist es, dass sogenannte New Towns gebaut werden, neue Siedlungen mit Fertigbauten also, wie sie Silvio Berlusconi 2009 am Stadtrand von L’Aquila errichten liess, nachdem der Hauptort der Abruzzen von einem starken Erdbeben erschüttert worden war. Diesmal will man das alte Wesen der verheerten Dörfer wiederherstellen. So wollen es auch die meisten Bewohner. Das aber braucht Zeit. Was unterdessen mit den vielen Obdachlosen passieren soll, ist noch nicht klar. Spätestens wenn der Winter kommt, stellt sich das Problem ganz akut: Amatrice liegt 955 Meter über Meer.

Noch viel grösser kündigt sich die Her­ausforderung an, der sich Renzi mit seinem langfristigen, noch nicht ausformulierten Plan «Casa Italia» stellen will, einem Grossprojekt für die Sanierung des alten Immobilienparks und der wichtigsten Infrastrukturen im Land. Die Italiener, sagte der Premier, seien zwar immer gut und generös, wenn es darum gehe, den Notfall zu meistern. Nun sei es aber endlich Zeit, dass man die «Logik des Notfalls» überwinde und stattdessen eine «Kultur der Prävention» erlerne. «Ich weiss», räumte Renzi ein, «das ist ein Marathon.» Und erdrückend teuer ist der Plan auch. Es gibt grobe Schätzungen davon, wie viel es kosten würde, wenn Italien all jene öffentlichen Gebäude und privaten Häuser in gefährdeten Regionen erdbebensicher machen würde, die es jetzt nicht sind. Nötig wären ungefähr 300 Milliarden Euro.

(Tages-Anzeiger)