Die gescheiterte Hoffnung

Rom hat in seiner grossen und bewegten Geschichte ruhmreiche und nicht so ruhmreiche Momente erlebt. Man war ja auch einmal Welthauptstadt, Caput mundi. Der jetzige Moment, um es ganz ohne Emphase zu sagen, gehört zu den unrühmlichen. Rom wird wie ein Provinznest regiert, fast schon komisch amateurhaft.

In nur acht Monaten hat es die junge Bürgermeisterin Virginia Raggi von den Cinque Stelle geschafft, die Hälfte ihrer Wähler zu enttäuschen, die Spitzen ihrer Partei ins Dilemma zu stürzen und die Justiz zu beschäftigen – mit insgesamt drei Klagen wegen mutmasslichen Amtsmissbrauchs und Falschaussage. Selbst Beppe Grillo, der Gründer und Garant der Fünf Sterne, so hört man, soll Raggi mittlerweile für eine Fehlbesetzung halten. Nur scheint er nicht zu wissen, wie er aus dieser Krise heil wieder herauskommt. Rom ist die Prüfbank der Partei. Hier wollen die «Grillini» beweisen, dass sie das Zeug dazu hätten, auch das ganze Land zu regieren. Oder, um es mit einer Metapher aus dem Sport zu sagen, die in diesen Tagen auch bemüht wird: Rom ist der Halbfinal. Der Einzug war triumphal, mit 67 Prozent der Stimmen in der Stichwahl. Nun droht ein eklatantes Scheitern: eine Kanterniederlage.

Eine komplizierte Stadt

Natürlich war die Stadt schon vor Raggi schlecht regiert gewesen. Der Postfaschist Gianni Alemanno, Bürgermeister von 2008 bis 2013, hatte in dieser Kategorie neue Massstäbe gesetzt, von denen man annahm, dass sie nicht zu unterbieten sind. Ignazio Marino vom sozialdemokratischen Partito Democratico wurde nach zwei Jahren vom Kapitol gestossen und durch einen Sonderkommissar ersetzt. Wahr ist auch, dass Rom eine komplizierte Stadt ist: halb weltlich, halb kirchlich; reich beschenkt von der Vergangenheit und gleichzeitig von ihr gebremst; beherrscht und unterwandert von alten Netzwerken und Seilschaften, denen am Erhalt des ewigen Status quo gelegen ist und die deshalb gegen jede Erneuerung kämpfen.

Raggi gereichte vielen zur Hoffnung. Es war die Hoffnung auf einen Systembruch, nichts weniger. Da war plötzlich diese junge Frau, die niemand kannte und die keine Verpflichtungen zu haben schien. Feenhaft leicht wirkte sie, rundum anders. Sie versprach Ehrlichkeit und Transparenz. Das reichte den Römern schon aus: Sie hätten jede Alternative zum alten Establishment gewählt, zur Linken und zur Rechten, wie sie sie kennen gelernt hatten.

Fragwürdige Beförderungen, falsche Einflüsterer

Nur stellte sich bald heraus, dass Raggi nicht feenhaft leicht und frei war, sondern eher federleicht. Sie umgab sich ausgerechnet mit Leuten aus der ehemaligen Entourage des Post­faschisten Alemanno. Sie bedachte sie mit fragwürdigen Beförderungen und Lohnerhöhungen, deretwegen nun gegen sie ermittelt wird. Warum sie das tat, ist ein Rätsel. Es hängt sogar der Verdacht über der Stadt, die Bürgermeisterin habe ihren Geliebten zum Chefsekretär im Rathaus gemacht und dessen Salär mal schnell verdreifacht. Das muss nicht wahr sein, es würde nach einer Serie anderer Skandale aber niemanden überraschen. Die Justiz ermittelt.

Das Neue riecht bereits so abgestanden wie das Alte, das Ehrlichkeitsgelübde klingt schon hohl – nach nur acht Monaten. Mehr passierte bisher nicht. Die Cinque Stelle werfen den Medien vor, sie redeten Raggi schlecht, obschon ihre Bürgermeisterin schon «43 Lösungen für Rom» auf den Weg gebracht habe. Sie spricht von 91. Nur merkt man nichts davon. Die Stadt wirkt regierungslos. Alle wichtigen Fragen bleiben ungelöst: die Probleme mit dem Abfall, dem öffentlichen Verkehr, den löchrigen Strassen.

Wie kann das noch gut werden?

Grosse Entscheide schiebt Raggi vor sich her, oder sie sagt einfach Nein, etwa zu Olympischen Sommerspielen. Nun möchten private Investoren ein neues Fussballstadion für die AS Roma bauen, dazu ein Geschäftsviertel, neue Infrastrukturen: ein Milliardenprojekt, total selbst finanziert. Natürlich gibt es immer gute Gründe, grosse Bauprojekte zu hinterfragen. Doch in diesem Fall stehen Tausende Jobs auf dem Spiel, mehr Steuereinnahmen, eine neue Dynamik. Und da die Cinque Stelle an der Macht sind, könnten sie zeigen, dass so etwas auch legal und umweltfreundlich geht. Vor dem Gestalten aber scheint man sich zu fürchten.

Halbfinal also. Wenn es so weitergeht, droht der Spielabbruch.

(Tages-Anzeiger)