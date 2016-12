Armee verkündet vollständige Kontrolle Aleppos

Erstmals seit vier Jahren steht die nordsyrische Stadt Aleppo nach Angaben des syrischen Militärs wieder unter vollständiger Regierungskontrolle. Eine entsprechende Mitteilung wurde am Donnerstagabend verbreitet, nachdem die letzten Rebellen den Osten der einstigen Wirtschaftsmetropole in Bussen verlassen hatten.

Damit habe das Militär die «Sicherheit und Stabilität» in Aleppo wiederhergestellt, hiess es in der vom Fernsehen verbreiteten Erklärung. Die Rückeroberung Aleppos durch die Truppen von Präsident Baschar al-Assad könnten einen entscheidenden Wendepunkt im Syrischen Bürgerkrieg darstellen.

Freudenschüsse in West-Aleppo

Das Militär feierte den Abzug der Rebellen aus der seit vier Jahren erbittert umkämpften Stadt als «strategische Transformation»im Krieg gegen Terror. Assads Regierung bezeichnet alle, die gegen sie kämpfen, als Terroristen.

Die Evakuierung Ost-Aleppos mit den letzten verbliebenen Rebellen hatte erst in den Abendstunden begonnen. Der Konvoi bestand Fernsehbildern zufolge aus vier Bussen und 15 Begleitfahrzeugen. Der staatliche syrische Fernsehsender Al-Ichbarija TV zeigte Live-Bilder von der Evakuierung am Kontrollpunkt Ramuse.

Aus West-Aleppo waren Freudenschüsse zu hören. Uniformierte Soldaten und Zivilisten machten mitRufen ihre Unterstützung für Assad deutlich.

Wetter erschwerte Evakuierung

Die Rebellen hatten nach einer erbittert geführten Rückzugsschlacht gegen die Regierungstruppen zugestimmt, ihre letzten Stellungen in Aleppo zu räumen. Die Evakuierungen begannen vergangene Woche, wurden aber immer wieder unterbrochen.

Noch am Donnerstag wurde der Abzug durch heftigen Schneefall, Wind und dem schlechten Zustand der für die Evakuierung genutzten Fahrzeuge verzögert. Den Vereinten Nationen zufolge waren bis dato etwa 35'000 Rebellen und Zivilisten in Bussen aus den ehemaligen Rebellenvierteln gebracht worden.

Quid pro quo

Im Gegenzug wurden auch die von Rebellen belagerten Schiitendörfer Fua und Kafraja in der Provinz Idlib evakuiert. Zwei Busse verliessen nach einem Bericht des Hisbollah-Senders Al-Manar am Donnerstag die Orte. Zwei wurden solange zurückgehalten, bis auch Aleppo geräumt war.

Assad sagte am Donnerstag, die vollständige Eroberung Aleppos sei ein «Meilenstein auf dem Weg zur Auslöschung des Terrorismus». Er bereite den Weg für ein Ende des Bürgerkrieges.

47 Zivilisten getötet

Nur rund 50 Kilometer nordöstlich von Aleppo lieferten sich türkische Regierungstruppen und verbündete Rebellen in Al-Bab heftige Gefechte mit der Terrormiliz Islamischer Staat. Seit Mittwoch seien 16 türkische Soldaten bei drei verschiedenen Selbstmordattentaten ums Leben gekommen, sagte Verteidigungsminister Fikri Isik.

Türkische Kampfjets bombardierten im Gegenzug die IS-Bastion Al-Bab. Dabei seien mindestens 47 Zivilisten ums Leben gekommen, unter ihnen 14 Kinder, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Angriff auf Hilfskonvoi

Die UN-Vollversammlung beschloss am Mittwoch (Ortszeit) die Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen. Ein durch Beiträge der Mitgliedstaaten finanziertes unabhängiges Gremium solle für Untersuchungen eingesetzt werden, entschieden 105 von 193 Staaten. Durch den Beschluss könnte der UN-Sicherheitsrat umgangen werden, in dem Assads Verbündeter Russland ein Vetorecht hat.

Bereits untersucht haben die UN den vielfach verurteilten Luftangriff auf einen Hilfskonvoi bei Aleppo im September. Es sei «sehr wahrscheinlich», dass die syrische Luftwaffe damals die Lastwagen mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten angegriffen habe, hiess es in einem Bericht der UN-Kommission, den Generalsekretär Ban Ki Moon in New York freigab.

Eine definitive Schuldzuweisung könne man aber nicht abgeben. Es sei auch nicht klar, ob es ein absichtlicher Angriff auf einen humanitären Einsatz gewesen sei.

(mch/sda)