Gericht spricht israelischen Soldaten nach Kopfschuss schuldig

Nach dem tödlichen Kopfschuss auf einen verletzten palästinensischen Attentäter ist der israelische Soldat Elor Asaria wegen Totschlags verurteilt worden. Die Tatsache, dass der am Boden liegende Mann ein Terrorist gewesen sei, rechtfertige nicht die unverhältnismässige Reaktion des Mannes, urteilte das Gericht am Mittwoch in Tel Aviv. Die Verkündung des Strafmasses wird innerhalb eines Monats erwartet. Asaria drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Die Gerichtsentscheidung beendet eine neunmonatige Kontroverse, die in Israel zu schweren Meinungsverschiedenheiten geführt hat. Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums hatten das Verhalten des Soldaten kritisiert, während ihn grosse Teile der israelischen Öffentlichkeit unterstützt hatten, darunter auch Mitglieder der Regierungskoalition.

Lieberman findet Urteil «schwierig»

Vor dem Gerichtssaal brachen vor der Urteilsverkündung Handgemenge zwischen Anhängern des Soldaten und Polizisten aus. Hunderte Demonstranten blockierten in der Nähe eine wichtige Kreuzung. Reporter meldeten, dass sie von Protestierenden angegriffen worden seien.

Verteidigungsminister Avigdor Lieberman forderte Respekt für die Gerichtsentscheidung. Auch er finde das Urteil «schwierig», sagte er. Die Armee müsse jedoch aus politischem Streit herausgehalten werden. Sein Ministerium werde alles tun, um den Soldaten und seine Familie zu unterstützen.

Von Menschenrechtsorganisation gefilmt

Der damals 18-jährige Kampfsanitäter Asaria hatte im März des vergangenen Jahres in Hebron einem am Boden liegenden Attentäter in den Kopf geschossen. Der Vorfall wurde von einem palästinensischen Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Betselem gefilmt.

