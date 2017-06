IS-Miliz sprengt Moschee, wo sie das Kalifat ausrief

Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat das symbolträchtige schiefe Minarett in der umkämpften Stadt Mosul gesprengt. Das teilte die irakische Armee am Mittwochabend mit. In der dazugehörigen al-Nuri-Moschee hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi 2014 das «Kalifat» der Jihadisten ausgerufen.

BREAKING: ISIS blows up the Great Mosque of al Nouri as Iraqi CT units approached. Where al-Baghdadi declared the caliphate - @BarzanSadiq — Conflict News (@Conflicts) June 21, 2017

Die irakische Armee hat zuvor vermeldet, dass sie die Terromiliz in der Altstadt von Mossul eingekesselt hat. Eine gepanzerte Division habe den Bezirk Al-Schifaa eingenommen und damit den Ring geschlossen, hiess es am Dienstag in einer Erklärung der Streitkräfte.

Die Altstadt im Westen von Mossul ist das letzte Gebiet, das den Islamisten in ihrer ehemaligen Hochburg geblieben ist. Die Armee hatte die Erstürmung am Sonntag begonnen.

Die komplette Eroberung der Stadt wäre faktisch das Ende des selbst ernannten Kalifats des IS im Irak. In Syrien läuft derzeit eine Offensive auf Raqqa, die faktische Hauptstadt des IS in dem Nachbarland.