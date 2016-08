Waffenruhe in Syrien: Einigung bei der «ganz grossen Mehrheit»

Nach der Grundsatzeinigung am Freitagabend wollen Experten beider Länder in den kommenden Tagen in Genf noch offene Fragen klären. US-Aussenminister John Kerry sagte, es habe eine Einigung bei der «ganz grossen Mehrheit» der technischen Hürden zu einer neuen Waffenruhe in Syrien gegeben. Es solle aber nicht vorschnell etwas verkündet werden, was später scheitere. Bei dem im Februar vereinbarten Waffenstillstand seien «die Verstösse mit der Zeit eher die Norm als die Ausnahme» gewesen.

Sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow sprach von «sehr bedeutenden Schritten» hin zu einer erneuten Feuerpause in dem Konflikt. Doch müssten noch einige Einzelheiten «abgeschlossen werden».

Über 290'000 Opfer

Beide Aussenminister hatten zuvor in Genf mehrere Stunden lang über den Syrien-Konflikt diskutiert. Zeitweise nahm auch der UNO-Sondergesandte Staffan de Mistura an dem Treffen teil. Mehrere Verhandlungsrunden zwischen Regierung und Aufständischen unter UNO-Vermittlung hatten bislang nicht zu einem Ende des Krieges geführt, dem seit Beginn des Aufstandes im März 2011 nach UNO-Angaben mehr als 290'000 Menschen zum Opfer fielen.

Die USA und Russland unterstützen in Syrien entgegengesetzte Seiten. Während Moskau ein enger Verbündeter von Präsident Baschar al-Assad ist, unterstützt Washington verschiedene bewaffnete Gruppen von Assad-Gegnern.

Der bisherige Waffenstillstand war von Anbeginn brüchig. Zudem galt er nicht für die Terror- und Dschihadistengruppen Islamischer Staat (IS) und Al-Nusra-Front. Diese benannte sich kürzlich in Fatah-al-Scham-Front um und sagte sich vom Al-Kaida-Netzwerk los. Kerry zufolge ändert der Namenswechsel jedoch nichts an der ablehnenden Haltung der USA zu der Gruppe.

Türkischer Vorstoss geht weiter

Die Türkei schickte am Samstag weitere Panzer über die Grenze nach Syrien. Ankara bekämpft dort kurdische und syrische Rebellen sowie die IS-Terrormiliz. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachtete am Samstag im türkischen Ort Karkamis, wie sechs Panzer die Grenze nach Syrien überquerten.

Im direkt gegenüber liegenden syrischen Grenzort Dscharablus entschärften von Ankara unterstützte Aufständische weiter Sprengfallen, die IS-Kämpfer bei ihrem Abzug vor einigen Tagen zurückgelassen hatten. Die türkische Zeitung «Hurriyet» berichtete, Ankara sei mittlerweile mit 60 Panzern und 380 Soldaten in Syrien präsent.

Start von «Schutzschild Euphrat»

Türkische Jets und Artillerie griffen nach Angaben von Aktivisten in Tel al-Amarna südlich von Dscharablus erneut von Kurden angeführte Milizen an. Ziel des von Ankara am Mittwoch gestarteten Militäreinsatzes «Schutzschild Euphrat» ist die Vertreibung des IS aus dem Grenzgebiet und die Verhinderung eines zusammenhängenden Herrschaftsgebietes der syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), der syrische Ableger der PKK.

Diese gelten der türkischen Regierung als «Terrororganisation» – so wie die in der Türkei verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Für die USA ist die YPG-Miliz dagegen ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen den IS. Washington verlangt aber wie Ankara, dass sich die kurdischen Kämpfer hinter das östliche Ufer des Euphrats zurückziehen.

Daraja wieder unter Regierungskontrolle

Nach vierjähriger Belagerung erlangten die syrischen Regierungstruppen nach eigenen Angaben wieder die Kontrolle über die bisherige Rebellenhochburg Daraja, einen Vorort am südwestlichen Rand der Hauptstadt Damaskus.

Die syrische Führung und die bewaffnete Opposition hatten sich am Donnerstag auf die Evakuierung der zerstörten Stadt geeinigt. Demnach sollten die bewaffneten Rebellen bis Sonntag Daraja verlassen und in die ebenfalls von bewaffneten Regierungsgegnern beherrschte Stadt Idlib ziehen. Gleichzeitig sollten tausende Zivilisten in Auffanglager der Regierung ausserhalb der Stadt wechseln. Anschliessend sollte die Armee in Daraja einziehen.

In der nordsyrischen Millionenmetropole Aleppo geht das Sterben unterdessen weiter. So berichtete die in Grossbritannien ansässige oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrchte (SOHR) über zwei von der syrischen Luftwaffe über einem Rebellenviertel abgeworfene Fassbomben. Dabei seien mindestens 15 Zivilisten getötet worden. (foa/sda)