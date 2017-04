Eiertanz in Florida

Der rote Teppich musste in letzter Minute ausgerollt werden; da stand die Maschine der Air China schon eine Viertelstunde auf dem Rollfeld in Palm Beach. Der Empfang war förmlich und trocken: Aussenminister Rex Tillerson begrüsste Xi Jinping kurz und machte etwas Konversation, bevor der Autokonvoi wegrollte. Präsident Trump befand sich erst auf der Anreise in seine Luxusresidenz Mar-a-Lago. Hier erwartet er nach seinen Worten ein «sehr schwieriges Treffen» mit dem Präsidenten eines Landes, das er zuvor wechselweise als Dieb von Jobs in den USA, als Vergewaltiger amerikanischer Interessen und Manipulator der Währung beschimpft hatte.

Kein Wunder, versuchen die Berater des Präsidenten die Erwartungen herunterzuspielen. Substanzielle Resultate aus dem Besuch, der ziemlich genau 24 Stunden dauern soll, seien nicht zu erwarten, hiess es. Das bestmögliche Szenario sei ein neu gefundener gegenseitiger Respekt, sagen China-Experten in Washington. Trump müsse versuchen, einen persönlichen Zugang zu Xi zu finden, ohne sich einen weiteren Affront zu leisten und ohne Versprechen zu machen, die er später bereuen könnte.

Trumps Kurs nützt Peking

«America First», das Mantra des Präsidenten, könnte in Peking erfunden worden sein, so perfekt passt es zu den geopolitischen Ambitionen der chinesischen Führung. Wenn Trump droht, Grenzen zu schliessen, Handelssanktionen durchzusetzen und generell die USA in jeder Hinsicht zum Massstab aller Dinge zu machen, macht er den Platz frei, den China gezielt zu besetzen sucht. «Solange Trump sich um seine innenpolitischen Anliegen kümmert, kommt das Xi entgegen», sagt Robert Daly, Direktor des Kissinger Institute für amerikanisch-chinesische Beziehungen am Wilson Center. «Umgekehrt besteht in aussenpolitischen Kreisen die grosse Befürchtung, das sich die USA schlichtweg von der geopolitischen Führungsrolle verabschieden.»

Der Rückzug hinter physische und mentale Mauern spiegelt sich in der grossen personellen und logistischen Unterlegenheit der US-Delegation. Während sich die chinesische Führung auf Hunderte USA-Experten abstütze, die den neuen US-Präsidenten vielleicht besser kennen als Trump sich selber, ist die Mehrheit der aussenpolitischen Positionen in den USA noch immer nicht besetzt. Bis Ende dieses Jahres wird die chinesische Führung mehr als 50 Länder besucht haben, um ihre Version eines Marshall-Aufbauplans (One Belt, One Road) vorzustellen. Das Hin und Her um die Syrien-Position der USA – nun drohen plötzlich Luftangriffe gegen das Regime – wird Xi ebenso wenig entgangen sein, wie die Tatsache, dass Trump keine seiner Sanktionen gegen China umgesetzt hat.

Vorgespräche mit Kushner

Dafür spielte der US-Präsident China direkt in die Hände, als er Schwiegersohn Jared Kushner auf eine Vorabmission nach Peking schickte und damit Aussenminister Rex Tillerson unterminierte. Kushner dürfte aber noch ein Einflüsterer im Weissen Haus sein, wenn die Minister der ersten Stunde schon lange gegangen sind. Für China stellt der unerfahrene Kushner einen sicheren, familiären Draht zu Trump dar. Das ist ein Vorteil, der weder in der Regierung Bush noch der Regierung Obama bestand. Das ändert nichts an der Gefahr, dass sich das Klima zwischen den beiden Supermächten noch verschlechtern könnte. Nachdem Präsident Obama 2013 Xi zu einem ersten informellen Besuch in Südkalifornien empfangen hatte, trübten sich die Beziehungen immer mehr ein.

(Tages-Anzeiger)