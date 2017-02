«Wir setzen unseren Kampf fort»

Wie wird die «neue Türkei» aussehen, wenn Recep Tayyip Erdogan per Referendum den Wechsel zum Präsidialsystem durchsetzt?

Der Staatspräsident wird bis tief ins Leben aller Bürger hineinwirken. Wir werden noch mehr Druck spüren. Erdogan wird mit Dekreten regieren. Das Parlament wird zum Abnickergremium. In anderen Worten: Der Ausnahmezustand wird zum Dauerzustand.

Wie wollen Sie das verhindern?

Wir von der CHP-Partei sind nicht allein. Alle in der Gesellschaft sind jetzt gefordert: die Intellektuellen, die Demokraten, die Liberalen, die Konservativen, die Religiösen. Wir müssen darüber aufklären, welchen Preis dieses System haben wird. Wir bitten unsere Bürger: Denkt nach. Dann geht wählen.

Wie wollen Sie Wahlkampf gegen einen Mann führen, der Rückhalt bei fast 60 Prozent der Bürger hat?

Wir werden nicht gegen Erdogan Wahlkampf machen. Was Erdogan erreicht hat, kann heute jeder sehen. Wir haben Rückschritte in fast allen Bereichen gemacht, seitdem die AKP das Land regiert. Wir haben uns von der westlichen Welt entfernt und uns eingeigelt. Was will Erdogan noch mit diesem Land anstellen? Das Problem ist grösser als Erdogan. Die neue Verfassung würde uns auch nach Erdogan bleiben, und es wird schwer werden, den Zustand jemals wieder zu korrigieren. Sollte die Reform kommen, dann bedeutet dies das Ende der Demokratie in der Türkei.

«Irgendwann kommt der Punkt, an dem Erdogan wieder sagt: Die ganze Welt ist gegen mich.»



Der Ausnahmezustand wurde bis April verlängert. Ist ein fairer Wahlkampf unter diesen Bedingungen möglich?

Nein. Wir müssen Wahlkampf gegen einen AKP-Staat machen. Die Gouverneure, die Polizei, die Gendarmerie, sie alle werden für die AKP arbeiten. Sie nutzt die Ressourcen des Staates. Erdogan kontrolliert mehr als 90 Prozent der Medien. Rund um die Uhr läuft Erdogan-Propaganda. Die Justiz hat er unter seine Kontrolle gebracht. Wer Kritik übt, muss fürchten, ins Gefängnis zu kommen. Wir leben in einem Klima der Angst.

Welchen Wert hat dann das Referendum?

Es würde einen Systemwechsel jedenfalls nicht legitimieren. Es würde immer Diskussionen geben. Unsere geltende Verfassung ist nach dem Putsch 1980 unter ähnlichen Umständen entstanden. Bis heute wird sie infrage gestellt.

Wäre das Referendum also wertlos?

Ein Referendum, an dessen Ende ein Nein steht, wird die Demokratie stärken und Erdogan zeigen, wo seine Grenzen liegen. Im 21. Jahrhundert ist kein Platz für Diktatoren.

Sie wollen nicht mit der prokurdischen HDP kooperieren. Wenn es doch um alles geht in der Türkei, warum kämpft dann jeder für sich?

Jede Partei hat ihren eigenen Stil, ihre eigene Sprache, ihre Anhänger anzusprechen. Aber die Botschaft ist gleich: Die Reform dient nicht der Demokratie in der Türkei. Die Regierung betrachtet die HDP als verlängerten Arm der Terrororganisation PKK.

Fürchten Sie, bei einer Kooperation gleich mit in die Terrorecke gedrängt zu werden?

Wir setzen unseren Kampf fort, egal, was kommt. Wir wollen aber den Wahlkampf von der Ebene der Parteien loslösen. In allen Parteien gibt es Gegner der Reform, auch in der AKP. Die Regierung versucht, all jene, die mit Nein stimmen wollen, als Terrorunterstützer darzustellen. Regierungssprecher Numan Kurtulmus argumentiert schon, wenn das Präsidialsystem komme, dann ende der Terror im Land.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel kommt heute in die Türkei. Ihr Besuch fällt mitten in den ­Wahlkampf. Hilft das Erdogan?

Seine Botschaft wird lauten, dass sie mit ihrem Besuch seinen Plan unterstütze. Selbst wenn sie nicht diese Absicht ­haben sollte: Er wird es den Leuten so präsentieren.

Als Merkel 2015 die Flüchtlingskrise in den Griff bekommen musste, war sie mitten im Parlamentswahlkampf nach Istanbul gereist. Die Opposition war empört. Erdogan hat den Moment voll ausgekostet.

Vielleicht ist das wieder der Grund, warum sie kommt: um ihn zu unterstützen, Hilfe für Erdogan. Darauf läuft ihre Reise doch hinaus, oder?

Sollte sie lieber nicht kommen?

Das hängt davon ab, welche Gründe sie für ihre Reise hat. Wir kennen sie nicht.

Was erwarten Sie als Oppositionsführer von Merkel?

Wir erwarten, dass die Türkei so schnell wie möglich Vollmitglied der Europäischen Union wird. Wir wollen sehen, dass Merkel hart daran arbeitet. Wir wollen, dass weitere Verhandlungskapitel eröffnet werden und die Visa-Liberalisierung so schnell wie möglich kommt.

Würde das ihren Besuch in diesen schwierigen Zeiten rechtfertigen?

Nein. Das könnte sie auch in Berlin erklären. Es spielt für uns am Ende aber auch keine Rolle mehr, woher Erdogan seine Unterstützung bekommt. Sei es nun von Merkel, von Putin oder von Trump. Irgendwann kommt der Punkt, an dem Erdogan wieder sagt: Die ganze Welt ist gegen mich. (Tages-Anzeiger)