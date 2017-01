Zyprische Garantiemächte kündigen zweites Treffen an

Die Aussenminister der drei Garantiemächte der Republik Zypern werden am 23. Januar erneut über die Sicherheit der Mittelmeerinsel beraten. Dies teilte der griechische Aussenminister Nikos Kotzias am Donnerstagabend in Genf mit. «Wir werden uns wieder am 23. Januar treffen. Am Abend wird es eine Erklärung dazu geben», sagte Kotzias vor Journalisten in Genf. Garantiemächte sind die Türkei, Griechenland und Grossbritannien.

Sicherheitsexperten sollen bis zu dem Treffen im Januar einen Bericht zu den Streitkräften auf Zypern ausarbeiten. Dabei sollen sowohl die türkischen als auch die griechischen Truppen gezählt werden. «Alles, ihre Waffen und ihre Zahl», teilte der Minister weiter mit.

Garantiemächte-System: Anachronismus oder Zukunft?

Die Zypernkonferenz in Genf zur Überwindung der mehr als 40-jährigen Teilung der Insel ging am Donnerstagabend weiter. Im Mittelpunkt stehen Fragen der Sicherheit und der Garantiemächte.

Die griechische Seite bezeichnet das Garantiemächte-System als Anachronismus und fordert seine Ersetzung durch einen Freundschafts- und Kooperationsvertrag zwischen Zypern, Griechenland und der Türkei. Ankara besteht auf einer Fortsetzung des Garantiemächte-Systems und den Verbleib eines türkischen Truppen-Kontingents auf Zypern.

(mch/sda)