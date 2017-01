Ein Blitz für Europa

Was die Marketingstrategen da wohl studiert haben. Was trägt Opel im Markenlogo? Eben. Dennoch heisst ausgerechnet das Chevrolet-Schwestermodell des ersten reinen Elektro-Opels Bolt, also Blitz. Alternativ wären auch Schraube oder Bolzen als Übersetzung möglich.

Opels Pendant heisst stattdessen Ampera-E, in Anlehnung an den Vorgänger, der zum Nachladen seiner Batterie noch einen Benzinmotor an Bord hatte. Das E steht nun für reine batteriebetriebene Elektrik: Bis zu 500 Kilometer nach aktueller Messmethode sollen mit einer Ladung möglich sein. Theoretisch.

Praktisch schaffte Launch-Manager Yves Dontigny in seinem Testwagen im Sommer rund 450 Kilometer, im Herbst nahe dem Gefrierpunkt noch deren 330. Wenn es in Detroit zweistellig unter null sei, werde er aber die Winterjacke auch im Auto anbehalten, sagt Dontigny – um nicht zu viel Strom für die Heizung zu verbrauchen. Gut 250 Kilometer sollten auch dann noch möglich sein.

Getestet wurde die weiterentwickelte Batterie im Batterielabor der Opel-Mutter General Motors. Innert 20 Minuten von minus 20 auf plus 50 Grad erhitzen, rütteln, schütteln, nass spritzen, crashen – die Strapazen sind vielfältig. Und sie scheinen sich zu lohnen: Nach insgesamt 1,5 Milliarden Kilometern, die alle bisherigen GM-Elektroautos zurückgelegt haben, musste erst eine Batterie ausgewechselt werden.

Produktion Flexibel in Detroit

Produziert wird der Ampera-E mit dem Schwestermodell Chevrolet Bolt und dem US-Kleinwagen Sonic in einem General-Motors-Werk bei Detroit. Je nach Nachfrage können so flexibel zwischen 58 und 158 Elektroautos am Tag produziert werden. Die Batterien werden aus Südkorea zugeliefert, wurden aber bei GM mitentwickelt.

Lancierung Start in Norwegen

Fünf Länder stehen in der ersten Startreihe: Los geht es in Norwegen, weil dort Elektromobilität stark gefördert wird. Dann folgen Deutschland, die Niederlande, Frankreich und in der zweiten Hälfte 2017 auch schon die Schweiz. Weil hiesige Autofahrer als innovationsbegeistert gelten und es genug Öko-strom gibt.

Batterie Konkurrenzlos

Der 430 Kilogramm schwere Stromspeicher steckt im Unterboden, könnte von unten ausgetauscht werden. Die Reichweite ist derzeit konkurrenzlos: Bis zu 500 Kilometer im aktuellen NEFZ-Messzyklus, immerhin noch deren 400 nach WLTP-Norm.

Innenraum Viel Beinfreiheit

So viel Raum bietet nicht einmal der längere Opel Astra. Weil in der Front weniger Technik verbaut wird, bleibt mehr Platz für die Beine. Ein Touchscreen dominiert, konventionelle Tasten gibt es nur für die Klimatisierung, die man für mehr Reichweite abschalten könnte.

Design Kurze Schnauze

Eigenständig statt exaltiert: Opel hat der Versuchung widerstanden, ein futuristisch aussehendes Ökomobil auf die Räder zu stellen. Der Ampera-E wirkt fast wie ein Kompaktauto – aber mit knapperen Ausmassen und einer sehr kurzen Motorhaube.