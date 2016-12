Auch diese Woche fordern wir Ihre Denkmuskeln an dieser Stelle mit zwei Aufgaben. Die eine dreht sich um ein gefaltetes Seil, die andere um Zahlen an der Wandtafel. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Gefaltetes Seil



Man faltet ein Seil zweimal hintereinander halbierend. Dann schneidet man das gefaltete Seil (also alle 4 Seilstränge) irgendwo durch.



a) Wie viele Seilstücke entstehen?

b) Zwei dieser Stücke haben die Länge 3 cm und 7 cm. Wie lang war das ganze Seil? Listen Sie alle Möglichkeiten auf.



Aufgabe 2: Zahlen an der Wandtafel



Ein Schüler hat drei natürliche Zahlen an die Wandtafel geschrieben, die drei aufeinanderfolgende Glieder einer arithmetischen Folge sind. Das heisst: Die Differenz zweier benachbarter Zahlen ist konstant. Dann hat er die trennenden Kommazeichen ausradiert und eine siebenstellige Zahl erhalten. Wie lautet die grösste Zahl, die er so bekommen konnte?





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel.