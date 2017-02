Der Horologe und die rätselhafte Uhr

Auch diese Woche fordern wir Ihre Denkmuskeln an dieser Stelle mit zwei Aufgaben. Die eine dreht sich um eine rätselhafte Uhr, die andere um Punkte auf einer Ebene. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Der Horologe



Ein Horologe hat im Archiv eines Mathematikmuseums eine seltsame Uhr entdeckt. Stundenzeiger, Minutenzeiger und Sekundenzeiger sind alle gleich lang, es gibt keine Zahlen auf dem «Ziffernblatt», und es ist auch nicht klar, wo oben und wo unten ist:



Die Zeiger A und B zeigen genau auf die Uhrenstriche, der Zeiger C erreicht den Uhrenstrich nicht.

Die Frage ist: Welche genaue Uhrzeit zeigt diese Uhr?



Aufgabe 2: Punkte auf der Ebene



a) Man bestimme vier Punkte auf der Ebene so, dass die sechs paarweisen Abstände zwischen diesen Punkten 1, 2, 3, 4, 5 und 6 cm betragen.

b) Vier Punkte auf der Ebene sind gegeben. Fünf von sechs paarweisen Abständen sind alle gleich 1 cm. Man bestimme den sechsten Abstand.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben – teilen Sie sie gerne unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)