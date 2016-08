Klären wir das: Du oder Sie?

In Zürich ändern sich die Umgangsformen für viele Eltern und Kinder: In Zukunft müssen sie das Hortpersonal siezen. Die übliche Du-Anrede hat ausgedient. Der Grund für die Änderung ist, dass die Schule und der Hort näher zusammenrücken. Es brauche eine gemeinsame Kultur, heisst es von den Verantwortlichen. Erst kürzlich hat der Detailhändler Coop bekannt gegeben, dass die Angestellten ihren Kunden in den neuen Coop-to-go-Geschäften konsequent Du sagen.

