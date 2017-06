Raus aus der Stadt!

Sie, liebe Leserin, lieber Leser, haben alle zwei Wochen die Gelegenheit, den Inhalt des «Züritipp»-Gastroteils mitzubestimmen. Wir nominieren drei Lokale in Stadt oder Region – und Sie entscheiden, in welche Wunschbeiz unsere Tester ausrücken sollen. Beteiligen Sie sich dafür ganz einfach an der Abstimmung am Ende dieses Artikels. Ihr Stimme können Sie noch bis Donnerstag um 13 Uhr abgeben. Die Kritik erscheint dann eine Woche später im «Züritipp» und auf unserer Website.

In der aktuellen Runde stehen drei Lokale zur Auswahl, die Idylle und anspruchsvolle Küche miteinander verbinden.

Pflugstein, Erlenbach: Wiener Schnitzel, Hacktätschli und Loup de mer in der Salzkruste sind die Spezialitäten im Betrieb der profilierten Gastronomin Jeannine Meili. Der Garten ist im Sommer eine veritable Oase.

Sternen, Wangen: An Dübendorf und Umgebung denkt man nicht zuerst, wenn man sich über gepflegte Gastronomie Gedanken macht. Der Sternen aber geniesst einen ganz hervorragenden Ruf. Fürs Cordon-bleu in der einfacheren Beiz ebenso wie für die ausgefeilteren Kreationen im Gourmetteil.

Sihlhalde, Gattikon: Kaum ein Lokal schafft den Spagat zwischen ländlicher Gemütlichkeit und kulinarischer Kompromisslosigkeit so gut wie der Familienbetrieb zwischen Langnau am Albis und Thalwil. Wunderschöner Kastaniengarten!