«Runter mit den Preisen, ganz einfach»

11 Milliarden Franken pro Jahr – so viel Geld geben Schweizer Einkaufstouristen im Ausland aus. Dem Bund entgehen so 500 Millionen Franken Mehrwertsteuer. Auch in der Wirtschaft macht sich dieser Effekt bemerkbar, insbesondere in den kleinen und mittleren Unternehmen in Grenzregionen.

Das Thema Einkaufstourismus beschäftigt und polarisiert nach wie vor. Wir haben Sie in diesem Diskussionsaufruf deshalb nach Ihrer Meinung gefragt: Soll das Einkaufen im Ausland unattraktiver gemacht werden, oder soll der Schweiz-Zuschlag verschwinden?

Hochpreisinsel Schweiz

Viele Leser identifizieren die Schweiz als Hochpreisinsel. Schweizerinnen und Schweizer würden zu viel bezahlen, daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die Löhne hierzulande höher ausfallen.

Tom Maier: «Das Grundproblem ist, dass wir eine Hochpreisinsel in einem freien Handelsraum sind. Dies kann auf die Dauer nicht gehalten werden, eine Anpassung an das Niveau, zumindest eine Reduzierung der gewaltigen Differenzen, wird unausweichlich werden.»

Roland Berra: «Die Preise künstlich hoch zu halten, wie die Schweiz es systematisch tut, ist ein Irrtum. Diese Politik erhöht den Lebensunterhalt und führt zu einem immer stärkeren Franken, der dann künstlich stabilisiert werden muss. Obwohl der Franken seit Jahren stärker geworden ist, sind die Preise nie entsprechend zurückgegangen.»

Christopher Chandiramani: «Die Lohn- und Preisdifferenzen zwischen der Schweiz und dem benachbarten Ausland sind zu gross. Normalerweise gleichen sich solche krassen Unterschiede längerfristig automatisch aus. Die Schweiz ist momentan Opfer ihres eigenen Erfolges.»

Darum ist der Tenor in der Mehrheit der Kommentare: Preise runter!

Elias Truttmann: «Die klare Ansage der Autorin ist in den Kommentaren fast nur bejubelt worden, völlig zu Recht. Es geht nicht an, die Konsumenten an der Grenze zu gängeln und gleichzeitig alles dafür zu tun, dass die Preise im Inland nicht sinken und sich Importeure und Grossisten weiterhin dumm und dämlich verdienen. Die Preise (auch die Einkaufspreise für den Detailhandel!) müssen runter.»

Martin Rüger: «Runter mit den Preisen, ganz einfach. Ansonsten muss die Politik die Parallelimporte schützen und gierigen Produzenten den Boden entziehen, die meinen, sie könnten die Einstandspreise in der Schweiz so hoch schrauben, wie sie wollen.»

Doch nicht alle ziehen für sich selber das Einkaufen ausserhalb der Schweizer Grenzen als Alternative zum Einkauf in lokalen Läden in Betracht.

Karl Andermatt: «Sollen doch die Sparfüchse in den vollgestopften Läden ennet der Grenze ihre Zeit verplempern. Grenznah kann man hier relaxt und schnell einkaufen. Und vor allem die Zeit, die man gespart hat, in vollen Zügen geniessen.»

Franz Karl: «Ich bin noch NIE zum Einkauf nach Deutschland gefahren. Die Arbeitsplätze in der Schweiz sind mir zu wichtig. Das ändert nichts an der Tatsache, dass unsere Hochpreisinsel unter der Führung von Migros und Coop (nicht nur) ein Sumpf- und Abzockergebiet der Wirtschaft ist.»

Einkaufstouristen sind nicht das Problem

Weitere Leser sehen auf anderen Ebenen Verbesserungsmöglichkeiten – etwa in der Lohngestaltung oder beim Import und bei der Einfuhr von Waren in die Schweiz. Sie sind der Meinung, dass nicht der Einkaufstourist an sich das Problem darstellt.

Gisela Blum: «Es ist nicht nur die Schweiz-Prämie: Im Wesentlichen weigern sich viele Schweizer Handwerker vom Augenoptiker über den Bäcker bis zum Zweiradmechaniker, neue, bessere und ökonomischere Mechanismen anzuwenden.»

Walter Meier: «Das grosse Problem wird wie immer verschwiegen. Es ist der Einkaufstourismus der Konzerne, welche Hunderttausende Arbeitskräfte im Ausland ‹einkaufen› und damit in der Schweiz die Löhne des kleinen Mannes tief halten (Stundenlöhne von 18.75 Fr.).»

Michael Höchli: «Dieses endlose und zugleich doppelzüngige Wehklagen der Schweizer Wirtschaft, was dem Bund an Mehrwertsteuermillionen und den Unternehmen an Milliardenumsätzen durch den Einkaufstourismus entgehen würde, kann einem derzeit dermassen auf den Wecker gehen! Die Wirtschaft lagert seit Jahren aus reinem Opportunismus und Eigennutz Produktion und Arbeitsplätze ins nahe und ferne Ausland aus.»

Roger Barthold: «Ganz einfach: Jeder soll dort einkaufen können, wo er will. Das machen die Unternehmen ebenfalls. Oder sie lagern Jobs aus ins Ausland. Entsprechend müsste man den Einkauf im Ausland noch attraktiver machen. Um die CH-Unternehmen zu stärken, müssten natürlich Parallelimporte ohne irgendwelche Einschränkungen zulässig sein. So hätten auch die Unternehmen in der Schweiz eine Chance.»

Ebenfalls sehen viele Kommentierende nicht ein, weshalb sie für Einkäufe im Ausland «bestraft» werden sollten.

Ernest Blanco: «Solange ich schön brav meine Steuern bezahle, haben sich weder Staat noch Mitbürger darum zu kümmern, wie und wo ich meine Kohle ausgebe. Dass der Staat – auf Geheiss des Detailhandels und der Lobbyisten – meine Wahlfreiheit beim Einkaufen beschränken sollte, ist etwa genauso doof, wie wenn der Staat neu bestimmen würde, dass man ab sofort nicht mehr ins Ausland in die Ferien reisen darf.»

Dino Furter:«Grenzübergreifende Freizügigkeit für alle – inklusive Konsumenten – oder für niemanden. Der Konsument lebt jetzt bloss das, was Politik und Wirtschaft von ihm gefordert haben. Jetzt schreien plötzlich alle neoliberalen Ideologen (aka Freier-Markt-Ideologen) nach Protektionismus.»

Dieter Widmer: «Ich habe noch nie im grenznahen Raum eingekauft, trotzdem erachte ich Massnahmen zur Eindämmung des Einkaufstourismus als falsch.»

Unter den über 150 Wortmeldungen fand sich eine überwiegende Mehrheit von Kommentaren, die von männlichen Verfassern stammen.

