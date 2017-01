Was ist der Rat von Tripadvisor wert?

Sie, liebe Leserin, lieber Leser, haben alle zwei Wochen die Gelegenheit, den Inhalt des «Züritipp»-Gastroteils mitzubestimmen. Wir nominieren drei Lokale in Stadt oder Region – und Sie entscheiden, in welche Wunschbeiz unsere Tester ausrücken sollen. Beteiligen Sie sich dafür ganz einfach an der Abstimmung am Ende dieses Artikels. Die Abstimmung läuft jeweils bis am Donnerstag um 13 Uhr.

Diesmal wollen wir wissen, wie es um die Aussagekraft des Onlineportals Tripadvisor steht, und besuchen eines der drei dort am höchsten klassierten Restaurants. Die Auswahl ist bunt gemischt.

La Fonte: Das italienische Lokal mit grosser Pizzakarte in Schwamendingen scheint eine noch grössere Fangemeinde zu haben – Platz 1 auf Tripadvisor!

Didi's Frieden: Seit vielen Jahren eines der beliebtesten Lokale der Stadt und die Nummer 2 in der Tripadvisor-Hitliste. Nicht zuletzt für sein Cordon-bleu berühmt.

Kindli: Das prachtvolle Haus in der Altstadt folgt auf Tripadvisor auf Rang 3. Klassiker wie Zürcher Geschnetzeltes und Tafelspitz sind hier der Renner.