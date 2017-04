Was taugen unsere Umfragen?

Umfragen über die Wahl- oder Stimmabsichten der Bürger geniessen seit dem Brexit-Plebiszit und der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA keinen besonders guten Ruf mehr. «Stimmt ja sowieso nicht», hört man allenthalben. Umgekehrt bleiben Umfragen für Journalismus, Politik und Wissenschaft unerlässliche Instrumente.

Der «Tages-Anzeiger» führt vor jeder eidgenössischen Abstimmung gemeinsam mit den anderen Titeln des Verlags Tamedia drei Online-Umfragen zu den Stimmabsichten sowie eine Nachbefragung durch. Diese Resultate werden jeweils veröffentlicht, zuletzt heute Morgen zur Energiestrategie 2050.

Wir möchten Ihnen als Leserin oder Leser die Möglichkeit geben, Ihre Fragen zu diesen Umfragen den für die Auswertung und Gewichtung der Umfragen verantwortlichen Politologen Fabio Wasserfallen und Lucas Leemann zu stellen.

Schreiben Sie Ihre Frage unten in die Kommentarspalte oder schreiben Sie uns per E-Mail an input@tages-anzeiger.ch. (mw)