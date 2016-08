Hat ein Landwein keine Sorte?

Bei einem Essen tranken wir einen tollen Weisswein. Auf der Etikette stand aber keine Traubensorte, bloss «Landwein» und ein auffallender Name, «Apriori», sowie Produzenteninformationen. Hat Landwein keine Sorte? Will der Winzer etwas verschleiern? A. G.

Lieber Herr G.

Der Winzer will nichts verheimlichen, sonst würde er kaum seine Website auf der Etikette bekannt geben. Dort erfährt man, dass der Wein ein Verschnitt aus zwei weissen, separat vinifizierten Sorten ist: Humagne blanche und Petite Arvine, «beides uralte Sorten, die schon im 14. Jahrhundert im Wallis angebaut wurden». Ausgebaut wird «Apriori» nur in Edelstahl.

Warum er die Sorten auf der Etikette nicht deklariert, hat mit der Philosophie der Kellerei zu tun, die Valentin Schiess im Basler Gundeliquartier eingerichtet hat. Dort setzt er seine Vorstellung von Wein weiter um, die er mit dem Kauf eines Rebbergs in Jenins angestossen hat. «Ich bringe meine Trauben in die Stadt», sagt er. Denn mit der Kellerei in Basel schliesst sich ein Kreis, der wenige Kilometer Luftlinie südwestlich auf einem Gutshof zwischen Muttenz und Münchenstein begonnen hat. Dort ist Valentin Schiess aufgewachsen, als Sohn eines Anwalts und einer Theologin, und hat den Hof geführt, Schafe und Pferde gepflegt, den Traktor gefahren.

«Mich interessieren Weiterentwicklungen», erklärt er in seiner Kellerei – «biografisch wie önologisch». Er brach sein Ethnologiestudium ab, schlug den Weg der Weine ein und studierte in ­Beaune und Dijon Handwerk und Theorie. Im Burgund habe ihn «etwas Mönchisches» geprägt, eine Art Initiation der Strenge: «Eine Traubensorte, eine Lage, ein Jahr, ein Tank, ein Fass, eine Flasche.» Der Mönch begann zu wandern, nicht als Missionar, sondern als fahrender Schüler. Reiselust und Jobs in verwandten Branchen – etwa als Qualitätsverantwortlicher für international distribuierte Eigenmarken von Wein, Bier und Spirituosen bei einem Grossverteiler – führten ihn 200 Tage pro Jahr ins Ausland. Er war ein «industrial gipsy», bis er Vater wurde.

Zurück zum «Apriori». Warum nennt er die Rebsorten nicht? «Beim Landwein kann man die Rebsorten auf der Etikette nennen, muss aber nicht.» So steht es in der «Verordnung des EDI über alkoholische Getränke». Ab Jahrgang 2016 sollen, so Schiess, die Sorten auf der Etikette ­stehen. Aber warum Landwein? Ist das keine Deklassierung? Im Prinzip ja, aber mit dem Vorteil des Understatements: «Durch Deklassieren entziehe ich mich der Vergleichbarkeit, bin frei.» Dies belohnt ihn mit Auszeichnungen von Expovina Zürich bis Decanter London.

«Aprori» liegt die Idee zugrunde, zwei Sorten aus dem gleichen Kanton zu vereinen, so unterschiedlich sie sind. «Der Auftakt ist wegen des Humagne blanche weich und cremig, voll und rund. Petite Arvine fängt nicht richtig an, hört dafür nie auf und formt mit mineralischen, leicht salzigen Noten eine bleibende Erinnerung.»

Schiess keltert in der gleichen Landwein-Linie seinen «Quintus» aus Gamaret und Pinot noir, dann eine Klasse höher mit Ortsbezeichnung Jenins zwei Rote, «Aspermont» (Pinot noir mit vergorenem Gamarettrester) sowie «Jeninser», Gamaret leicht angetrocknet, «technisch wie Amarone».

Weil er in Jenins nicht wachsen könne, baut er auf seine kosmopolitische Seele und lässt den heimischen Sorten gar «Weiterentwicklungen» aus Argentinien folgen: den Schaumwein «Gran Espiritu» und «El Polizón» aus Malbec.

Degustation: Mémoire and Friends, Montag, 29. 8., 11–19.30 Uhr, Kongresshaus Zürich, www.memoire-and-friends.ch, www.vinigma.ch

Paul Imhof beantwortet Fragen zum leiblichen Wohl, zu Völlerei und Fasten, zu Küchen und Kellern. Senden Sie uns Ihre Fragen an gesellschaft@tagesanzeiger.ch. (Tages-Anzeiger)