top2016: Es soll endlich knallen

So nah war Christoph Blocher dem Bösen noch selten. Während Jahren hat er peinlichst darauf geachtet, zwischen sich und den europäischen Rechtspopulisten genügend Abstand zu lassen. Da mögen Marine Le Pen, Nigel Farage oder Geert Wilders noch lange von der SVP und ihren Erfolgen in der Schweiz schwärmen – Blocher hat ihnen immer die kalte Schulter gezeigt.

Bis gestern Abend. Da musste ­Blocher gemeinsam mit AfD-Politiker Alexander Gauland in der «Arena» von SRF erklären, wer das Sagen in der Schweiz hat. Er wollte absagen, als er von der Teilnahme von Gauland erfuhr, wie es in der «Aargauer Zeitung» hiess. Als Kompromiss bot ihm die «Arena»-­Redaktion an, dass er in der Sendung nicht neben Gauland stehen müsse. Die SVP und die AfD Seite an Seite – ­zumindest mit ein paar Meter Sicherheitsabstand.

Blochers Zieren passt eigentlich gar nicht zum Ton, den er und seine rechtsbürgerlichen Mitstreiter in den vergangenen Tagen und Wochen angeschlagen haben. Die Editorials von «Weltwoche» und «Basler Zeitung», Blochers Auftritte in den vergangenen Tagen: Fast verzweifelt versuchen die Rechten, die Schweiz und ihre Mühen mit der Masseneinwanderungsinitiative in eine Reihe zu stellen mit dem Aufbegehren des «Volkes» in Europa und vor allem in den USA. «Trump ist ein Vulkanausbruch der Demokratie, fürchterlich, heilsam und mit Sicherheit ein Vorbote ähnlicher Explosionen, die sich auch in Europa seit längerem anbahnen», schreibt Roger Köppel. Und weiter: «Die aufgestauten Spannungen in der EU sind sogar noch grösser als jene in den USA, aber es fehlen die Ventile. Je früher der Knall kommt, desto besser.»

Unten gegen oben

Besonders verführerisch scheint für «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel und BaZ-Chefredaktor Markus Somm der Gegensatz zwischen ohnmächtigem «Volk» und regierender «Elite», den sie beispielhaft in den USA ­beschreiben und auch in der Schweiz feststellen. «Es ist heute im Westen ein Klassenkampf von oben im Gange», schrieb Somm kürzlich, «wo die Oberschicht die Unterschicht hemmungslos beschimpft.»

Mit umso grösserer Freude beschreiben die Leitartikler das Aufbegehren dieser verschmähten Unterschicht (zu der sie sich merkwürdigerweise auch selber zu zählen scheinen) gegen das Establishment und schreiben in ihren apokalyptischen Erzählungen Zustände herbei, wie sie im Ausland herrschen. Die Linie, die sie dabei ziehen, ist ziemlich direkt und gibt einen Hinweis darauf, wo die SVP den nächsten grossen Konflikt haben möchte. Denn ist das Problem nicht dasselbe? ­Geschieht dem Schweizer Bürger, der für die Masseneinwanderungsinitiative stimmte, nicht das Gleiche wie dem marginalisierten Bewohner des «weissen Kernlands» (Köppel) von Amerika?

Die direkte Demokratie sei die Perle der Schweiz, schreibt der SVP-Nationalrat in seinem aktuellsten Editorial über die «menschliche Handgranate» namens Donald Trump. «Trotzdem schrauben sie in Bern daran herum. Die Politiker wollen den Leuten die Macht wegnehmen, damit sie selber machen können, was sie wollen. Die autoritären Anwandlungen kommen zuckersüss daher. Man muss sie stoppen, ehe es menschliche Hand­granaten braucht.»

Der Wunsch nach dieser Hand­granate, nach einer «Revolution», wie es Blocher vergangene Woche in Bern gesagt hat, ist bei diesen Projektionen unübersehbar. Die Rechten machen damit, was sie der Linken während Jahrzehnten vorwarfen: Sie wünschen sich im eigenen Land jene Kämpfe, die anderswo schon heftig toben.

Dabei verschweigen sie ausgerechnet jenen Sonderfall, den sie sonst so gerne beschwören. Wohl nirgendwo ist die Kluft zwischen Regierung und Bevölkerung kleiner als in der Schweiz. Das weiss jeder, der schon einmal dabei war, wenn irgendwo im Land ein Bundesrat an einer 1.-August-Feier auftrat. Das zeigen aber auch alle Statistiken. 75 Prozent der Schweizer sagten in einer Erhebung der OECD, sie vertrauten ihrer Regierung – ein Spitzenwert, der seit der Finanzkrise noch angestiegen ist. In Deutschland sind es 60 Prozent, in Grossbritannien 42, in den USA nur 35 Prozent.

Ein Land der Eliten

Das gleiche Bild bei den Gerichten: 81 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer vertrauen ihren Richtern. In Amerika sind es nur 59 Prozent. Gross ist auch das Ansehen der Verwaltung. Im Index von Transparency International, der misst, wie die Bevölkerung die Korruption im öffentlichen Sektor einschätzt, erzielt die Schweiz 86 von 100 Punkten – mehr als fast alle anderen Länder.

Die Schweiz, und das ist der eigentliche Sonderfall, ist ein Land der Eliten. Die Heere von Arbeitslosen und Abgehängten, die Ausländerghettos: Es gibt sie hier kaum. Der Anteil der Tieflohnempfänger beträgt in der Schweiz 11,3 Prozent – deutlich weniger als in Deutschland (18,9 Prozent), Grossbritannien (20,5 Prozent) oder den USA (25,3 Prozent). Das ist auch ein Verdienst des Berufsbildungs­systems, das sich immer mehr Länder zum Vorbild nehmen.

Wer die Verhältnisse in Amerika und anderswo mit jenen in der Schweiz gleichsetze, greife zu einem Kampfmittel, das mit der Realität wenig zu tun habe, sagt Georg Kohler, emeritierter Professor für politische Philosophie der Universität Zürich. «Man kann den Bewohner eines Motorhomes im Rust Belt, der Trump wählt, schlecht vergleichen mit einem Angestellten in der Schweiz, der sich um seinen Job sorgt.» Richtig sei aber, dass die Spaltung zwischen «Volk» und «Elite» in vielen westlichen Ländern rasant an Aktualität gewinne. «Während diese Spaltung früher eher von links hochgespielt wurde, geschieht es heute von rechts.»

Es sei ja auch gar nicht abzustreiten, dass es so etwas wie eine politische Klasse gebe, sagt Kohler. «Wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft: Da ist es unausweichlich, dass es Professionelle braucht, die sich in einem hochkomplexen politischen System bewegen. Wer durchschaut denn schon noch eine Unternehmenssteuerreform?» Trotz aller Angriffe auf diese politische Klasse: «Gerade die abgelehnte Durchsetzungsinitiative der SVP zeigt aber, dass Blocher falsch liegt mit seinem Gerede», sagt Kohler. «Es mag Unzufriedenheit geben, aber eine revolutionäre Stimmung? Herrgott nochmal, wo soll sie denn sein?»

Vielleicht müsste Kohler einmal mit Blocher reden. Denn der spürt die Stimmung, buchstäblich. «Wir befinden uns auf einem brandgefährlichen Weg», sagt Blocher in seinem Sitzungszimmer in Männedorf, eingerahmt von Landschaftsbildern verschiedener Schweizer Künstler und überdimensionierten Bergkristallen. Vieles erinnere ihn heute an die Zeit nach der EWR-Abstimmung, als der Bundesrat entgegen dem Volkswillen in die EU wollte. «Da sprach ich in Vorträgen vor bis zu 2000 Leuten, die sofort bereit gewesen wären, eine Fackel oder eine Heugabel in die Hand zu nehmen. Ich musste aufpassen, sonst wären die nach Bern gezogen und hätten das Bundeshaus angezündet.» Heute spüre er wieder eine ähnliche Stimmung im Land.

«Verräter an den Pranger»

Blocher verfolgt den Wahlkampf in Amerika nur am Rande, sagt er. «Man kann die Situation nicht eins zu eins mit den USA vergleichen, weil wir hier die direkte Demokratie haben. Aber: Das System beginnt auch hier zu ­wackeln.» Das Vertrauen der Menschen in die politische Führung schwinde, die Ohnmacht werde wegen des «verächtlichen Verhaltens» der Politiker immer grösser.

Darauf will Christoph Blocher bei den Wahlen 2019 setzen, das ist der Boden, den auch Köppel und Somm legen. Dass es dabei auch in der Schweiz martialisch zugehen könnte, sagt Blocher gleich selbst. «All die Verräter am Volkswillen gehören an den Pranger gestellt.» Damit es endlich auch hier knallt.

