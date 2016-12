Das Sterben der Promis

In diesem ausgehenden Jahr starben mehr Berühmtheiten als je zuvor. Dieser Eindruck vermittelt sich uns jedenfalls, wenn wir die Jahresliste der zu Betrauernden durchsehen. Ich glaube ja eher, dass einfach umso mehr Menschen um einen herum sterben, je älter man selber wird, aber dieser rationale Gedanke mag das subjektiv wahrgenommene Massenpromisterben nicht zu relativieren.

Ich selber habe aber ein ganz anderes Problem mit berühmten Toten, und dieses ist mir höchst peinlich. Bei vielen wusste ich nämlich gar nicht, dass sie überhaupt noch lebten. Keine Frage bei George Michael, Bud Spencer, Pete Burns, David Bowie und den anderen Stars meiner Jugend, deren Schaffen ich bis heute verfolgt hatte. Die Nachricht von deren Tod erschreckte mich, auch, weil mich der Tod immer erschreckt, selbst bei Menschen, zu denen ich keinerlei Bezug hatte, aber von deren Ableben ich durch irgendwelche Zufälle erfahre. Und natürlich ist der Schrecken umso grösser, je mehr Erinnerungen man mit einem Menschen verbindet, selbst wenn diese bloss durch Vermittlung der «Bravo» entstanden waren. Aber – Achtung, hier kommt etwas Pietätloses, bitte mit halb geschlossenen Augen und einer Generalentschuldigung zwischen den Zeilen lesen! – als diese Woche Debbie Reynolds’ Tod beklagt wurde, der Mutter Carrie Fishers, die tragischerweise einen Tag davor gestorben war, wusste ich erstens nicht mehr, wer Debbie Reynolds war und – nachdem ich mir dies dank der vielen Nachrufe wieder in Erinnerung gerufen hatte – zweitens nicht, dass sie eben noch da war. Reynolds hatte im Film «Singin’ in the Rain» gespielt, der für mich so alt ist, wie Menschen gar nie werden können.

Meine Verunsicherung in Bezug auf die Sterblichkeit berühmter Menschen muss im Jahr 2002 begonnen haben. Damals trat ein Filmerkollege mit Tränen in den Augen vor mich und sagte: «Billy Wilder ist tot.» Ich hielt dies für einen typischen Scherz unter Filmern und sagte: «Meine Güte, Napoleon auch.» Ich meine, Wilder hatte Filme gemacht, die noch gekurbelt wurden und knapp Ton hatten. Für mein Empfinden musste er ungefähr 180 Jahre alt geworden sein. Dafür halte ich nun auch andere für tot, die – hoffentlich! – quicklebendig sind. Als vor einigen Tagen ein Schwarzweissfoto von Marianne Faithfull in meiner Facebooktimeline auftauchte, schrieb ich im Geiste sogleich ein ergriffenes R.I.P. darunter. Sie ist 70 geworden. Seither bin ich etwas zurückhaltender. Man sollte übrigens die Verwendung von Schwarzweissfotos im Zusammenhang mit Geburtstagen und Jubiläen verbieten. Oder wenigstens per Photoshop bunte Ballons oder Clownnasen draufmalen.

Nicht nur ich scheine bei Promis Tod und Leben durcheinanderzubringen. Die Aargauer Politikerin Marianne Binder-Keller stellte neulich einen Artikel mit einem Nachruf auf den Schauspieler Peter Falk auf ihre Facebook-Seite. Die digitale Trauer wurde zigfach geteilt und mit wehmütigen Erinnerungen an Inspektor Columbo garniert. Nur ist Peter Falk schon vor fünf Jahren gestorben. Anstatt den peinlichen, aber letztlich auch sympathischen Fehler zuzugeben, machte Binder-Keller das Ganze noch schlimmer, indem sie ihr Versehen als Absicht darstellte: «Ja, wieso nicht trotzdem an ihn denken? Hat er doch verdient.» Dabei wären Selbstironie und das Aushalten der unfreiwilligen Komik, die unsere Patzer in Zusammenhang mit Tod und Leben von Promis bieten, besser und menschlicher. Alle Promis werden sterben. Aber manche werden öfter sterben als andere.

Güzin Kar ist Drehbuchautorin und Filmregisseurin. www.guzin.ch (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)